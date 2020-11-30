Прикарпатье - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция

"Прикарпатье" и "Горяк-Спорт" впервые сыграют в сезоне 2020/21, но до этого в рамках Первой лиги "команда родного края" выиграла у этого соперника три поединка и в одном сыграла вничью, ни разу "горнякам" не проиграв...