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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прикарпатье - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Иванофранковцы примут удобного для себя соперника

Прикарпатье - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

"Прикарпатье" и "Горяк-Спорт" впервые сыграют в сезоне 2020/21, но до этого в рамках Первой лиги "команда родного края" выиграла у этого соперника три поединка и в одном сыграла вничью, ни разу "горнякам" не проиграв...

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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