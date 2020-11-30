Первая лига
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Прикарпатье - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция
Иванофранковцы примут удобного для себя соперника
"Прикарпатье" и "Горяк-Спорт" впервые сыграют в сезоне 2020/21, но до этого в рамках Первой лиги "команда родного края" выиграла у этого соперника три поединка и в одном сыграла вничью, ни разу "горнякам" не проиграв...
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