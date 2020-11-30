Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПФЛ утвердила даты перенесенных матчей осенней части Первой лиги
Весенний календарь у команд Первой лиги будет очень напряженным
Администрация ПФЛ утвердила даты 13 перенесенных матчей
Расписание перенесенных матчей выглядит следующим образом:
5 декабря 2020 - Альянс - Кристалл (перенесенный матч 5-го тура)
5 марта 2021 (пятница) - Черноморец - Авангард (перенесенный матч 16-го тура)
12 марта 2021 (пятница) - Горняк-Спорт - Прикарпатье (перенесенный матч 1-го тура)
12 марта 2021 (пятница) Оболонь - Верес (перенесенный матч 1-го тура)
12 марта 2021 (пятница) Черноморец - Волынь (перенесенный матч 15-го тура)
15 марта 2021 (понедельник) - Металлист 1925 - Альянс (перенесенный матч 6-го тура)
3 мая 2021 (понедельник) - Агробизнес - Полесье (перенесенный матч 1-го тура)
3 мая 2021 Оболонь - ВПК-Агро (перенесенный матч 5-го тура)
12 мая 2021 (среда) - ВПК-Агро - Верес (перенесенный матч 6-го тура)
12 мая 2021 (среда) Альянс - Полесье (перенесенный матч 7-го тура)
12 мая 2021 (среда) Волынь - Прикарпатье (перенесенный матч 14-го тура)
30 мая 2021 (воскресенье) - Николаев - Волынь (перенесенный матч 4-го тура)
30 мая 2021 (воскресенье) - Прикарпатье - Авангард (перенесенный матч 15-го тура)
Популярное сейчас
- Генсек УАФ: Вторую команду Украины в Швейцарии было бы сложно назвать национальной сборной
- Ингулец уже десятый. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Теща отругала зятя – в этом виновата Катя. Почему вцепились в Монзуль
- Портят газон бутсами. Ниву выгнали со стадиона в Тернополе
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 16:14 Украинские В Первой лиге начался антракт: Агробизнес - зимний чемпион. Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- 15:52 Украинские Первая лига. Горняк-Спорт побеждает Прикарпатье за счет удачного первого тайма
- 14:59 Украинские Сачко обыгрывает Головко благодаря автоголу и Оринчаку. Кремень - Волынь 1:2