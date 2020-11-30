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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПФЛ утвердила даты перенесенных матчей осенней части Первой лиги

Первая лига
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Весенний календарь у команд Первой лиги будет очень напряженным

ПФЛ утвердила даты перенесенных матчей осенней части Первой лиги
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Администрация ПФЛ утвердила даты 13 перенесенных матчей Первой лиги.

Расписание перенесенных матчей выглядит следующим образом:

5 декабря 2020 - Альянс - Кристалл (перенесенный матч 5-го тура)

5 марта 2021 (пятница) - Черноморец - Авангард (перенесенный матч 16-го тура)

12 марта 2021 (пятница) - Горняк-Спорт - Прикарпатье (перенесенный матч 1-го тура)

12 марта 2021 (пятница) Оболонь - Верес (перенесенный матч 1-го тура)

12 марта 2021 (пятница) Черноморец - Волынь (перенесенный матч 15-го тура)

15 марта 2021 (понедельник) - Металлист 1925 - Альянс (перенесенный матч 6-го тура)

3 мая 2021 (понедельник) - Агробизнес - Полесье (перенесенный матч 1-го тура)

3 мая 2021 Оболонь - ВПК-Агро (перенесенный матч 5-го тура)

12 мая 2021 (среда) - ВПК-Агро - Верес (перенесенный матч 6-го тура)

12 мая 2021 (среда) Альянс - Полесье (перенесенный матч 7-го тура)

12 мая 2021 (среда) Волынь - Прикарпатье (перенесенный матч 14-го тура)

30 мая 2021 (воскресенье) - Николаев - Волынь (перенесенный матч 4-го тура)

30 мая 2021 (воскресенье) - Прикарпатье - Авангард (перенесенный матч 15-го тура)

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В статье: Волынь (Луцк) Авангард (Краматорск) ПФЛ Черноморец (Одесса) МФК Николаев Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Полесье (Житомир) ВПК-Агро (Шевченковка) Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Кристалл (Херсон) Альянс (Липовая Долина) коронавирус
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Источник:
ПФЛ

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