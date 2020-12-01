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Головко: Ни команда-соперник, ни мы не поняли - откуда взялся 11-метровый?
Ошибка судьи Игоря Бича
Александр Головко, наставник кременчугского "
Второй гол гости забили с пенальти, который главный арбитр Игорь Бич назначил за нарушение правил в штрафной со стороны флангового защитника Руслана Зубкова (он получил желтую карточку). Но на повторе видно, что Руслан не касался игрока соперников Орынчака.
Результат нас не удовлетворяет, как и качество игры. Зато нет вопросов к желанию, самоотдаче. На этот раз полностью мы не проиграли. По счету - да.
Но был необязательный пенальти. Я так и не понял - что это вообще было? Ни команда-соперник, ни мы до сих пор не понимаем, как он "нарисовался".
Настроение не лучшее, не хотелось бы именно так идти на зимний перерыв. Но на этот раз команда выглядела достойно.
Момент с пенальти
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