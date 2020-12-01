Головко: Ни команда-соперник, ни мы не поняли - откуда взялся 11-метровый?

Александр Головко, наставник кременчугского " Кременя ", подытожил матч 16 тура Первой лиги, в котором его команда уступила дома со счетом 1:2 луцкой "Волыни".

Второй гол гости забили с пенальти, который главный арбитр Игорь Бич назначил за нарушение правил в штрафной со стороны флангового защитника Руслана Зубкова (он получил желтую карточку). Но на повторе видно, что Руслан не касался игрока соперников Орынчака.

Результат нас не удовлетворяет, как и качество игры. Зато нет вопросов к желанию, самоотдаче. На этот раз полностью мы не проиграли. По счету - да.

Но был необязательный пенальти. Я так и не понял - что это вообще было? Ни команда-соперник, ни мы до сих пор не понимаем, как он "нарисовался".

Настроение не лучшее, не хотелось бы именно так идти на зимний перерыв. Но на этот раз команда выглядела достойно.