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Головко: Ни команда-соперник, ни мы не поняли - откуда взялся 11-метровый?

Первая лига
(2 голосов)

Ошибка судьи Игоря Бича

Головко: Ни команда-соперник, ни мы не поняли - откуда взялся 11-метровый?
Новина українською

Александр Головко, наставник кременчугского "Кременя", подытожил матч 16 тура Первой лиги, в котором его команда уступила дома со счетом 1:2 луцкой "Волыни".

Второй гол гости забили с пенальти, который главный арбитр Игорь Бич назначил за нарушение правил в штрафной со стороны флангового защитника Руслана Зубкова (он получил желтую карточку). Но на повторе видно, что Руслан не касался игрока соперников Орынчака.

Результат нас не удовлетворяет, как и качество игры. Зато нет вопросов к желанию, самоотдаче. На этот раз полностью мы не проиграли. По счету - да.

Но был необязательный пенальти. Я так и не понял - что это вообще было? Ни команда-соперник, ни мы до сих пор не понимаем, как он "нарисовался".

Настроение не лучшее, не хотелось бы именно так идти на зимний перерыв. Но на этот раз команда выглядела достойно.

Момент с пенальти

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Кремень (Кременчуг) Александр Головко Игорь Бич
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Источник:
Кремінь

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Комментарии (0)
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wavo70
01.12.2020 в 09:16
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