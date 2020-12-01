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Цыганик: В Волыни не будет проблем с финансированием по крайней мере до конца сезона

Первая лига
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Если выйдут в УПЛ

Цыганик: В Волыни не будет проблем с финансированием по крайней мере до конца сезона
Новина українською

Журналист Игорь Цыганык ответил на вопрос о проблемах луцкой "Волыни" с финансированием. По его словам, сейчас в клубе с выплатой заработной платы нет никаких проблем.

Перед главным тренером Василием Сачко, заметил Цыганык, стоит задача вывести команду в УПЛ.

В этом сезоне из Первой лиги выходят три команды. И если "Волынь", не дай Бог, не окажется в этой тройке, вот тогда инвесторы могут задуматься, стоит ли им вообще финансировать команду.

Потому что в прошлом сезоне было то же задание. Сейчас дали шанс попробовать другом тренеру. И если ему не удастся - тогда возникнут вопросы.

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В статье: Волынь (Луцк) Василий Сачко Первая лига Игорь Цыганык
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Источник:
Циганик live

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