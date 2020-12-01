Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганик: В Волыни не будет проблем с финансированием по крайней мере до конца сезона
Если выйдут в УПЛ
Журналист Игорь Цыганык ответил на вопрос о проблемах луцкой "
Перед главным тренером Василием Сачко, заметил Цыганык, стоит задача вывести команду в УПЛ.
В этом сезоне из Первой лиги выходят три команды. И если "Волынь", не дай Бог, не окажется в этой тройке, вот тогда инвесторы могут задуматься, стоит ли им вообще финансировать команду.
Потому что в прошлом сезоне было то же задание. Сейчас дали шанс попробовать другом тренеру. И если ему не удастся - тогда возникнут вопросы.
Популярное сейчас
- Позиции для усиления и новые хорваты в Днепр-1. Цыганык анонсирует большие перемены
- Гибель Карпат зависит от Ривер Плейт. Цыганик дал оценку перспективам трех версий клуба
- "Завали #####, разберемся без тебя" - Милевский отреагировал на призыв поддержать осужденную за акции протеста
- В Первой лиге начался антракт: Агробизнес - зимний чемпион. Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО