Цыганик: В Волыни не будет проблем с финансированием по крайней мере до конца сезона

Журналист Игорь Цыганык ответил на вопрос о проблемах луцкой " Волыни " с финансированием. По его словам, сейчас в клубе с выплатой заработной платы нет никаких проблем.

Перед главным тренером Василием Сачко, заметил Цыганык, стоит задача вывести команду в УПЛ.

В этом сезоне из Первой лиги выходят три команды. И если "Волынь", не дай Бог, не окажется в этой тройке, вот тогда инвесторы могут задуматься, стоит ли им вообще финансировать команду.

Потому что в прошлом сезоне было то же задание. Сейчас дали шанс попробовать другом тренеру. И если ему не удастся - тогда возникнут вопросы.