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Едва собрали 11 игроков на матч. В Кремне - 7 игроков с температурой

Первая лига
(1 голосов)

Так подошли к последнему матчу

Едва собрали 11 игроков на матч. В Кремне - 7 игроков с температурой
Новина українською

Александр Головко, главный тренер "Кременя" признался, что едва нашел футболистов на домашний матч 16 тура с "Волынью".

Тренер подытожил свои первые полгода во главе кременчугской команды Первой лиги.

Чемпионат очень ровный. Для меня это, конечно, новый опыт. И для ребят, которые работают в этом режиме, когда от игры к игре просто собираем нужное количество игроков.

Последняя неделя у нас - 7 игроков с температурой! В день матча даже не знал, кто выйдет на поле. Собрались, посмотрели, "кто живой", и 11 для стартового состава нашли. Вот это вот - точно форс-мажор!

Но характер у команды есть. Были искры, но, конечно, надо еще и результата. Мы сделаем определенные выводы, руководство тоже.

Нашу работу сначала нужно будет оценить, а потом будем говорить, как действовать - продолжать работать с командой, будут какие-то изменения. Встреча будет 2 декабря, будем обсуждать кандидатуры - кто здесь останется, а кто - нет.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Александр Головко коронавирус
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Источник:
Кремінь

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Комментарии (1)
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fabo30
01.12.2020 в 13:56
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sawyer1936
01.12.2020 в 13:08
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