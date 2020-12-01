Едва собрали 11 игроков на матч. В Кремне - 7 игроков с температурой

Александр Головко, главный тренер " Кременя " признался, что едва нашел футболистов на домашний матч 16 тура с "Волынью".

Тренер подытожил свои первые полгода во главе кременчугской команды Первой лиги.

Чемпионат очень ровный. Для меня это, конечно, новый опыт. И для ребят, которые работают в этом режиме, когда от игры к игре просто собираем нужное количество игроков.

Последняя неделя у нас - 7 игроков с температурой! В день матча даже не знал, кто выйдет на поле. Собрались, посмотрели, "кто живой", и 11 для стартового состава нашли. Вот это вот - точно форс-мажор!

Но характер у команды есть. Были искры, но, конечно, надо еще и результата. Мы сделаем определенные выводы, руководство тоже.

Нашу работу сначала нужно будет оценить, а потом будем говорить, как действовать - продолжать работать с командой, будут какие-то изменения. Встреча будет 2 декабря, будем обсуждать кандидатуры - кто здесь останется, а кто - нет.