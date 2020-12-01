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Едва собрали 11 игроков на матч. В Кремне - 7 игроков с температурой
Так подошли к последнему матчу
Александр Головко, главный тренер "
Тренер подытожил свои первые полгода во главе кременчугской команды Первой лиги.
Чемпионат очень ровный. Для меня это, конечно, новый опыт. И для ребят, которые работают в этом режиме, когда от игры к игре просто собираем нужное количество игроков.
Последняя неделя у нас - 7 игроков с температурой! В день матча даже не знал, кто выйдет на поле. Собрались, посмотрели, "кто живой", и 11 для стартового состава нашли. Вот это вот - точно форс-мажор!
Но характер у команды есть. Были искры, но, конечно, надо еще и результата. Мы сделаем определенные выводы, руководство тоже.
Нашу работу сначала нужно будет оценить, а потом будем говорить, как действовать - продолжать работать с командой, будут какие-то изменения. Встреча будет 2 декабря, будем обсуждать кандидатуры - кто здесь останется, а кто - нет.
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