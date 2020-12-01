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Сачко: Удалось отыграться за поражение в Луцке
Это было в первом туре Первой лиги
Василий Сачко, главный тренер луцкой "
Во-первых, поздравляю с окончанием футбольного 2020 года. Всегда приятно приезжать в Кременчуг, потому что для меня это не чужой город, это связано с Полтавой, Олегом Бабаевым. У меня здесь много друзей, футбольных людей.
По игре была поставлена задача выиграть, было нелегко, потому что здесь новый тренер. Тем более хотелось реабилитироваться за поражение в Луцке, нам это удалось.
Много разговоров, мы заинтересованы доиграть пропущенные матчи еще в этом году, но так сложилось, что это крайний матч в году. Сейчас на очереди встреча с руководством клуба, определиться со сборами, усилением команды и готовиться к весенней части чемпионата.
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