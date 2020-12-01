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Все игроки Горняк-Спорта написали заявления на увольнение
Новое переформатирования клуба с Горишних Плавней
После завершения осенней части сезона в Первой лиге все игроки "
Что будет с самим клубом весной - пока неизвестно. Президент Петр Каплун ищет спонсоров.
В то же время детская школа и стадион получили финансирование.
Какой будет судьба тренерского штаба во главе с Игорем Жабченко - пока неизвестно.
После 14 сыгранных поединков Горняк-Спорт занимает 4 позицию в турнирной таблице Первой лиги.
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