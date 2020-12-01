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Все игроки Горняк-Спорта написали заявления на увольнение

Первая лига
(4 голосов)

Новое переформатирования клуба с Горишних Плавней

Все игроки Горняк-Спорта написали заявления на увольнение
Новина українською

После завершения осенней части сезона в Первой лиге все игроки "Горняк-Спорта" с Горишних Плавень написали заявления на увольнение и будут отпущены свободными агентами. Об этом UA-Футбол стало известно из источников в клубе.

Что будет с самим клубом весной - пока неизвестно. Президент Петр Каплун ищет спонсоров.

В то же время детская школа и стадион получили финансирование.

Какой будет судьба тренерского штаба во главе с Игорем Жабченко - пока неизвестно.

После 14 сыгранных поединков Горняк-Спорт занимает 4 позицию в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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Источник:
UA-Футбол

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Комментарии (4)
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alenka.pakhomova
01.12.2020 в 16:20
CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- bit.do/resoo
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Fata Morgana (Запорожье)
01.12.2020 в 16:13
О как?! Я в шоке!!! Команда показывает уровень почти середняка Премьер лиги, а её на фиг с пляжу?!?!
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0
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Мироненко (Полтава)
01.12.2020 в 15:56
Жеваго, Ферекспо і ПГЗК відмовились від команди, раніше був списаний з рахунків Кремінь, який має наразі слабеньке фінансування і ледь ледь тягне існування. Думаю, що і Ворскла не буде шикувати на трансферах. Сумно.
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+1
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Djibouti (Djibouti)
01.12.2020 в 15:31
Жесть
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+3
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