Все игроки Горняк-Спорта написали заявления на увольнение

После завершения осенней части сезона в Первой лиге все игроки " Горняк-Спорта " с Горишних Плавень написали заявления на увольнение и будут отпущены свободными агентами. Об этом UA-Футбол стало известно из источников в клубе.

Что будет с самим клубом весной - пока неизвестно. Президент Петр Каплун ищет спонсоров.

В то же время детская школа и стадион получили финансирование.

Какой будет судьба тренерского штаба во главе с Игорем Жабченко - пока неизвестно.

После 14 сыгранных поединков Горняк-Спорт занимает 4 позицию в турнирной таблице Первой лиги.