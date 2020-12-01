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Стала известна дата перенесенного матча Первой лиги, Альянс против Кристалла сыграют в декабре

Первая лига
(1 голосов)

Перенесенный поединок 5-го тура Первой лиги

Стала известна дата перенесенного матча Первой лиги, Альянс против Кристалла сыграют в декабре
Новина українською

В ближайшую субботу, 5-го декабря на поле стадиона "Юбилейный" в Сумах липоводолинский "Альянс" примет херсонский "Кристалл" в рамках пятого тура Первой лиги. Ранее этот поединок был перенесен в связи с эпидемией коронавируса в составе команды Сергея Валяева.

К очной встрече "Альянс" подходит на девятой строчке. У подопечных Юрия Ярошенко 20 очков в активе в 13 матчах. "Кристалл" расположился на последнем месте с четырьмя баллами. Любопытно, что все их херсонцы набрали на выезде, тогда как дома проиграли все восемь игр с общим счетом 6-18.

За хозяев не сможет сыграть лучший бомбардир команды Сергей Загинайлов, у которого дисквалификация.

Начало игры в 13:00, не пропустите. В матч-центре UA-Футбол вы всегда сможете следить за результатами и наиболее интересными событиями матчей. Судя по всему, эта встреча официально подведет черту под соревнованиями ПФЛ в 2020-м году.

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В статье: Первая лига Кристалл (Херсон) Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
01.12.2020 в 19:50
матч века
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