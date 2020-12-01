Стала известна дата перенесенного матча Первой лиги, Альянс против Кристалла сыграют в декабре

В ближайшую субботу, 5-го декабря на поле стадиона "Юбилейный" в Сумах липоводолинский "Альянс" примет херсонский "Кристалл" в рамках пятого тура Первой лиги. Ранее этот поединок был перенесен в связи с эпидемией коронавируса в составе команды Сергея Валяева.

К очной встрече "Альянс" подходит на девятой строчке. У подопечных Юрия Ярошенко 20 очков в активе в 13 матчах. "Кристалл" расположился на последнем месте с четырьмя баллами. Любопытно, что все их херсонцы набрали на выезде, тогда как дома проиграли все восемь игр с общим счетом 6-18.

За хозяев не сможет сыграть лучший бомбардир команды Сергей Загинайлов, у которого дисквалификация.