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Горняк-Спорт объявил о роспуске команды и тренерского штаба

Первая лига
(2 голосов)

Из клуба ушел главный спонсор

Горняк-Спорт объявил о роспуске команды и тренерского штаба
Новина українською

"Горняк-Спорт" официально объявил о роспуске команды и тренерского штаба.

Как сообщается на официальном сайте клуба, игроки команды получили статус свободных агентов, также расформирован тренерский штаб "горняков".

Президент клуба Петр Каплун на собрании с тренерским штабом и игроками сообщил, что клуб не получил финансирования на вторую часть чемпионата, а участие команды в турнире в следующем году находится под большим вопросом.

Футболистам и тренерам выдали документы и прекратили с ними сотрудничество.

Отметим, что ранее основным спонсором команды был полтавский ГОК, который принадлежит Ferrexpo, и который отказался от финансирования команды.

Напомним, что после осенней части сезона команда идет на 4-м месте в Первой лиге, отставая от лидера ("Агробизнеса") на 5 очков.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Петр Каплун
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Источник:
ФК Горняк-Спорт

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Комментарии (5)
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kampodua (Київ)
01.12.2020 в 19:47
А как они получили атестацию на участие в чемпионате?
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alex.belogubko (одесса)
01.12.2020 в 19:40
кто следующий --бардак
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kanoist (мариуполь)
01.12.2020 в 19:38
Ппц,я в шоке!
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Arsenals (Днепр)
01.12.2020 в 19:45
да ладно вы все в шоке,каждый год такая хрень,просто УПЛ надо до 24 команд расширить
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genpet (Николаев)
01.12.2020 в 19:26
Кино. Раз, два и клуб прекратил существование. А болельщики, а результаты первого круга? Только у нас это могло произойти
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