Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Горняк-Спорт объявил о роспуске команды и тренерского штаба
Из клуба ушел главный спонсор
"
Как сообщается на официальном сайте клуба, игроки команды получили статус свободных агентов, также расформирован тренерский штаб "горняков".
Президент клуба Петр Каплун на собрании с тренерским штабом и игроками сообщил, что клуб не получил финансирования на вторую часть чемпионата, а участие команды в турнире в следующем году находится под большим вопросом.
Футболистам и тренерам выдали документы и прекратили с ними сотрудничество.
Отметим, что ранее основным спонсором команды был полтавский ГОК, который принадлежит Ferrexpo, и который отказался от финансирования команды.
Напомним, что после осенней части сезона команда идет на 4-м месте в Первой лиге, отставая от лидера ("Агробизнеса") на 5 очков.
Популярное сейчас
- Все игроки Горняк-Спорта написали заявления на увольнение
- Цыганык: Луческу отложил разговор с Суркисом о трансферах Динамо
- Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча
- Портят газон бутсами. Ниву выгнали со стадиона в Тернополе
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО