Горняк-Спорт объявил о роспуске команды и тренерского штаба

" Горняк-Спорт " официально объявил о роспуске команды и тренерского штаба.

Как сообщается на официальном сайте клуба, игроки команды получили статус свободных агентов, также расформирован тренерский штаб "горняков".

Президент клуба Петр Каплун на собрании с тренерским штабом и игроками сообщил, что клуб не получил финансирования на вторую часть чемпионата, а участие команды в турнире в следующем году находится под большим вопросом.

Футболистам и тренерам выдали документы и прекратили с ними сотрудничество.

Отметим, что ранее основным спонсором команды был полтавский ГОК, который принадлежит Ferrexpo, и который отказался от финансирования команды.

Напомним, что после осенней части сезона команда идет на 4-м месте в Первой лиге, отставая от лидера ("Агробизнеса") на 5 очков.