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Разногласия с партнерами и срок контрактов. Президент Горняк-Спорта ответил на слухи вокруг клуба
Есть разногласия с партнерами
Президент "
Возмутили заголовки о том, что клуб, якобы, прекращает существование. Мы никогда не "существовали", мы жили и развивались!
Да, появились у нас разногласия с партнерами по финансированию, состоялся наш демарш. А так все нормально.
У 15 игроков закончились контракты. Что мы должны были делать?
Финансирование, думаю, возобновится, и "Горняк-Спорт" снова будет в гонке. Через две-три недели, я думаю, все станет понятно.
В любом случае клуб есть, был и будет. Если не удастся договориться со старыми партнерами, новые готовы прийти нам на помощь.
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