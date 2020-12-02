Разногласия с партнерами и срок контрактов. Президент Горняк-Спорта ответил на слухи вокруг клуба

Президент " Горняк-Спорта " из Первой лиги, Петр Каплун, обиделся на слухи о возможном исчезновении клуба.

Возмутили заголовки о том, что клуб, якобы, прекращает существование. Мы никогда не "существовали", мы жили и развивались!

Да, появились у нас разногласия с партнерами по финансированию, состоялся наш демарш. А так все нормально.