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Разногласия с партнерами и срок контрактов. Президент Горняк-Спорта ответил на слухи вокруг клуба

Первая лига
(4 голосов)

Есть разногласия с партнерами

Разногласия с партнерами и срок контрактов. Президент Горняк-Спорта ответил на слухи вокруг клуба
Новина українською

Президент "Горняк-Спорта" из Первой лиги, Петр Каплун, обиделся на слухи о возможном исчезновении клуба.

Возмутили заголовки о том, что клуб, якобы, прекращает существование. Мы никогда не "существовали", мы жили и развивались!

Да, появились у нас разногласия с партнерами по финансированию, состоялся наш демарш. А так все нормально.

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У 15 игроков закончились контракты. Что мы должны были делать?

Финансирование, думаю, возобновится, и "Горняк-Спорт" снова будет в гонке. Через две-три недели, я думаю, все станет понятно.

В любом случае клуб есть, был и будет. Если не удастся договориться со старыми партнерами, новые готовы прийти нам на помощь.

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Петр Каплун
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (4)
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LAZ E183 (Рига)
02.12.2020 в 16:00
Команда має жити! Хоч грали і грубувато, але футбол демонстрували дуже непоганий!
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androma (Вересневе)
02.12.2020 в 15:41
Питання не в тому буде клуб чи ні. Питання чи буде команда навесні грати далі в першій лізі ?Після зібрання гравцям були видані усі документи і вони отримали статус «вільних» агентів, розформовано тренерський штаб команди, представники якого також отримали документи і припинили співпрацю із клубом. ( з сайту клубу )
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+1
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LAZ E183 (Рига)
02.12.2020 в 16:01
Кремінь також розформували, однак весною зібрали, багато гравців попереднього складу повернулося, здобули навіть ряд сенсаційних перемог (зокрема, над Минаєм 1:0). Тому будемо сподіватися, що клуб житиме!
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viajador (село Пертяну)
02.12.2020 в 15:25
Чітко, конкретно, по-діловому.
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