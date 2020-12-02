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Жабченко: Если Жеваго узнает, что происходит с Горняком-Спортом, то наведет порядок

Первая лига
(2 голосов)

Наставник рассказал о ситуации в клубе

Жабченко: Если Жеваго узнает, что происходит с Горняком-Спортом, то наведет порядок
Новина українською

Главный тренер "Горняка-Спорта" Игорь Жабченко выразил надежду, что почетный президент "Ворсклы" Константин Жеваго может спасти клуб из Горишних Плавней от исчезновения.

"Катастрофа. Я вернулся сюда, в родной город (Жабченко первый раз тренировал "Горняк-Спорт" в 2013-2016 годах, вернулся в 2019-м). Мы с нуля это все создали. Взять все вот это и разрушить. А тот же Петр Матвеевич (президент "Горняка-Спорта"), клуб 26 лет существует. Взять вот так и все перечеркнуть. Не думаю, что это нормально. Кому-то это выгодно, кто-то не хочет этого. Надо, чтобы разобрались наверху. Мы здесь подневольные пешки.

Может, Константин Валентинович об этом не знает. А здесь, на местечковом уровне, кто-то что-то крутит, кому-то что-то не нравится. Думаю, если он об этом узнает, то наведет здесь порядок. Но пока, наверное, до него это (информация) не дошло", – приводит слова Жабченко Tribuna со ссылкой на YouTube-канал "Горняк-Спорт".

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В статье: Игорь Жабченко Константин Жеваго Горняк-Спорт
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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K-Spirit (Киев)
02.12.2020 в 16:00
Да, вера в доброго царя и плохих бояр, которые докладывают о страданиях народа. Было... давно уже.
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