Жабченко: Если Жеваго узнает, что происходит с Горняком-Спортом, то наведет порядок

Главный тренер "Горняка-Спорта" Игорь Жабченко выразил надежду, что почетный президент "Ворсклы" Константин Жеваго может спасти клуб из Горишних Плавней от исчезновения.

"Катастрофа. Я вернулся сюда, в родной город (Жабченко первый раз тренировал "Горняк-Спорт" в 2013-2016 годах, вернулся в 2019-м). Мы с нуля это все создали. Взять все вот это и разрушить. А тот же Петр Матвеевич (президент "Горняка-Спорта"), клуб 26 лет существует. Взять вот так и все перечеркнуть. Не думаю, что это нормально. Кому-то это выгодно, кто-то не хочет этого. Надо, чтобы разобрались наверху. Мы здесь подневольные пешки.

Может, Константин Валентинович об этом не знает. А здесь, на местечковом уровне, кто-то что-то крутит, кому-то что-то не нравится. Думаю, если он об этом узнает, то наведет здесь порядок. Но пока, наверное, до него это (информация) не дошло", – приводит слова Жабченко Tribuna со ссылкой на YouTube-канал "Горняк-Спорт".