Президент Горняка-Спорт: Мы здесь кому-то не нравимся. Может, потому что мы такие успешные?

Президент " Горняка-Спорта " Петр Каплун прокомментировал расставание с игроками и тренерским штабом команды.

– Сегодня профессиональной футбольной команды в клубе нет. Все игроки получили статус свободных агентов, потому что финансирование на следующий год у нас отсутствует. Славная история команды "Горняк-Спорт", которая продолжалась в течение 26 лет, подошла к концу.

– До старта второй части сезона еще есть время, возможно, в финансировании будут изменения?

– Это уже зависит от наших партнеров. Как мне стало известно, они объяснили отсутствие средств на футбольную команду из-за финансовых трудностей. Возможно, улучшится финансовое положение наших партнеров и у нас тоже будут положительные изменения. У нас сейчас остается детско-юношеский футбольный клуб "Горняк-Спорт", но на сегодня мы не имеем возможности полноценно перейти в зал. Младшие возрастные группы туда переведены, а вот перевести большинство старших возрастных групп, которым нужны просторные и более крупные помещения, у нас нет возможности. Пока они тренируются на улице.

Возможно, чтобы решить эту проблему надо передать нашу футбольную школу городу? Они найдут и большие спортзалы и финансирование? А мы будем помогать им транспортом, организацией для участия в турнирах и национальных соревнованиях.

Я давно подозревал, что мы здесь кому-то не нравимся. Может, потому что мы такие успешные? Один человек сказал, что успешных не любят, вот мы и попали в эту категорию. Если бы мы были внизу таблицы и были несчастны, то нас бы жалели. А так как мы по потерянным очкам после 11 туров были на первом месте, решили, зачем нужны такие успешные?

Как это может быть? У нас были собраны футболисты достойного уровня. Не понимаю, кто и почему так решил. Пока мы ничего не можем сделать, нам дали вердикт, который мы приняли. Мы успешная команда – были чемпионами Второй лиги, бронзовыми призерами Первой лиги. Сейчас пытались достичь еще одного успеха. Но во время движения к этой вершине нам сделали подножку. Не знаю, я не хочу загадывать. Я оптимист, может, команда и будет, но пока игроки свободные агенты, команды нет. Будет финансирование – будем собирать игроков.