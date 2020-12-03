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Игрок месяца в Первой лиге - №4 киевской Оболони

Первая лига
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В самые тяжелые моменты он берет на себя инициативу

Игрок месяца в Первой лиге - №4 киевской Оболони
Новина українською

"Оболонь" после прихода нового тренера Павла Яковенко выдала неплохой отрезок турнирного пути и активно включилась в борьбу за повышение в классе. Именно в ноябре "пивовары" выиграли 4 матча из 6. Проиграли минимально только "Волыни" (1:2) и "Верес" (0:1) на выезде. Причем рок в том, что в последнем случае единственный мяч забил в свои ворота, пожалуй, лучший игрок клуба в этом сезоне, который провел ударный месяц, Алексей Майданевич.

Кстати, в игре с "крестоносцами" Майданевич тоже забил, причем в правильные ворота. Тогда казалось, что он спас киевлян от поражения, ведь шла уже восемьдесят седьмой минута, но "Волыни" в оставшееся, удалось все же забить и вырвать победу.

Ну а начался ноябрь для Алексея с того, что он ассистировал Игорю Мединскому в случае со вторым голом в ворота "Альянса" (2:0). В еще одной домашней игре с краматорским "Авангардом" (5:0), 4 номер "Оболони" не принял участия ни в одном из голов, а его заменили на 90 минуте.

Зато в важные моменты, как при счете 1:2 в Горишних Плавнях, его вклад в успех коллектива трудно переоценить. Именно Майданевич со своего левого фланга нашел тезку Щебетуна, когда тот забивал первый гол своего уже знаменитого «дуплета» - в результате камбэк и 3:2 в пользу гостей! Ну а в матче с "Полесьем" (3:0) в 15-м туре Алексей проявил себя и как ассистент (голевой пас на Лукъянчука в первом голе), и как голеадор (третий мяч).

Не обязательно главный универсал "Оболони" и в дальнейшем будет закрывать позицию левого инсайда уже в весенней части сезона. Но то, что он на этом месте раскрылся сполна - неоспоримый факт. Поэтому номинация лучшего игрока ноября вполне заслужена.

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В статье: Павел Яковенко Первая лига Оболонь (Киев) Алексей Майданевич
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Источник:
ПФЛ

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