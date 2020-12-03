Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок месяца в Первой лиге - №4 киевской Оболони
В самые тяжелые моменты он берет на себя инициативу
"
Кстати, в игре с "крестоносцами" Майданевич тоже забил, причем в правильные ворота. Тогда казалось, что он спас киевлян от поражения, ведь шла уже восемьдесят седьмой минута, но "Волыни" в оставшееся, удалось все же забить и вырвать победу.
Ну а начался ноябрь для Алексея с того, что он ассистировал Игорю Мединскому в случае со вторым голом в ворота "Альянса" (2:0). В еще одной домашней игре с краматорским "Авангардом" (5:0), 4 номер "Оболони" не принял участия ни в одном из голов, а его заменили на 90 минуте.
Зато в важные моменты, как при счете 1:2 в Горишних Плавнях, его вклад в успех коллектива трудно переоценить. Именно Майданевич со своего левого фланга нашел тезку Щебетуна, когда тот забивал первый гол своего уже знаменитого «дуплета» - в результате камбэк и 3:2 в пользу гостей! Ну а в матче с "Полесьем" (3:0) в 15-м туре Алексей проявил себя и как ассистент (голевой пас на Лукъянчука в первом голе), и как голеадор (третий мяч).
Не обязательно главный универсал "Оболони" и в дальнейшем будет закрывать позицию левого инсайда уже в весенней части сезона. Но то, что он на этом месте раскрылся сполна - неоспоримый факт. Поэтому номинация лучшего игрока ноября вполне заслужена.
Популярное сейчас
- Остаемся в Контиолахти. Где смотреть гонки второго этапа Кубка мира?
- Разгром Динамо, вылет Ворсклы из Кубка, потеря Шахтера. Главные новости за 2 декабря
- Заря - Лестер. Анонс и прогноз на матч
- Горняк-Спорт объявил о роспуске команды и тренерского штаба
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
- У Жерсона Родригеша родился сын