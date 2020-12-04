Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 ушел в отпуск
Соберется команда уже в январе 2021
Харьковский "
Соберется команда уже в 2021-м, а именно 11-го января.
В течение двух дней футболисты пройдут медицинский осмотр, а уже с 13-го числа начнут тренировочный процесс.
Напомним, что "Металлист 1925" завершил осеннюю часть сезона на 5-м месте в турнирной таблице Первой лиги и с отставанием от лидера ("Агробизнес") на 6 пунктов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
Популярное сейчас
- Монзуль / Шурман не знают правил игры в футбол? Украинские арбитры наварили с заменой в матче Гент - Слован
- Невероятное спасение. ВИДЕО, как голкипер Зари отбил удар в девятку на последних секундах
- Мораес и Забарный получили сроки дисквалификации
- В Первой лиге начался антракт: Агробизнес - зимний чемпион. Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
- У Жерсона Родригеша родился сын
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...