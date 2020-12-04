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Металлист 1925 ушел в отпуск

Первая лига
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Соберется команда уже в январе 2021

Металлист 1925 ушел в отпуск
Новина українською

Харьковский "Металлист 1925" после завершения осенней части сезона ушел в отпуск.

Соберется команда уже в 2021-м, а именно 11-го января.

В течение двух дней футболисты пройдут медицинский осмотр, а уже с 13-го числа начнут тренировочный процесс.

Напомним, что "Металлист 1925" завершил осеннюю часть сезона на 5-м месте в турнирной таблице Первой лиги и с отставанием от лидера ("Агробизнес") на 6 пунктов.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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