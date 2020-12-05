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Альянс - Кристалл: смотреть онлайн, видеотрансляция
Матч 5-го тура Первой лиги
Перенесенный ранее поединок состоится 5-го декабря, последним из встреч дивизиона в календарном году. Еще в прошлом сезоне "Альянс" и "Кристалл" соперничали во Второй лиге, сейчас же они встречаются в качестве середняка и аутсайдера Первой лиги в Сумах.
Матч пропустит главный голеадор хозяев Сергей Загинайлов.
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