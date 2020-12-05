Первая лига. Альянс переиграл Кристалл в последнем матче года

Перенесенный поединок 5-го тура "Альянс" и "Кристалл" решили сыграть ще в этом году, чем фактически закрыли программу чемпионата Первой лиги в многострадальном 2020-м. У хозяев из-за дисквалификации отсутствовал Сергей Загинайлов, также по ходу недели липоводолинцы простились с Александром Дугиенко и Максимом Есыпом, которым был предоставлен статус свободных агентов. Не оказалось в заявке и Евгения Непляха, но он в клубе остался, судя по всему, у защитника травма.

У "Кристалла" не оказалось даже в заявке Игоря Семенины, одного из лучших бомбардиров команды и штатного исполнителя стандартов, а также Сергея Цыбульского и Николая Жовтюка. На скамейке же появился исполняющий обязанности главного тренера, Сергей Шевцов, который после 0:6 в Николаеве порывался уйти из клуба. Но, видать, поостыл и остался спасать этот "корабль", терпящий бедствие. Кстати, в сегодняшнем матче Шевцов решил вернуться к схеме с двумя нападающими, которую "Кристалл" исповедовал еще во Второй лиге. Причем Иван Глывый не был одним из них, а сыграл левого крайнего полузащитника в классической схеме 4-4-2.

Нельзя сказать, что "Альянс" владел серьезным перевесом - "Кристаллу" удавалось владеть мячом не реже, да и подходы к воротам Важинского были весьма неплохими. Тем не менее, немногочисленные эпизоды у ворот Восконяна были опаснее и голкиперу херсонцев приходилось серьезно вступать в игру, спасая гостей от пропущенных мячей.

"Кристаллу" и во втором тайме удавалось достойно противостоять нападению соперника, которому явно не хватало наконечника в лице Загинайлова. А в тех эпизодах, когда ошибалась все же защита, страховал ее уверенными действиями Восконян.

Но все же даже Валерий не смог выручить после мощнейшего выстрела Руслана Писного, которому откатил мяч вышедший на замену Ярослав Сидоренко. "Альянс" после этого заиграл свободнее и больше не позволил усомниться в своем превосходстве.

Эта виктория позволила команде Юрия Ярошенко потеснить "Оболонь" с восьмого места. "Кристалл" же остается последним.

Альянс - Кристалл 1:0 (0:0)

Гол: Писный (76)

Альянс: Важинский, Медведев, Пикуль, Писный, Рогозинский, Лебеденко, Поднебенной (Шарай С. 66), Ярошенко (Лучик 80), Агапов (Меженский 90+1), Шарай В. (Осадчий 88), Зубков (Сидоренко 58).

Кристалл: Восконян, Малыш (Кучер 86), Крутин, Лаптев, Карась, Чернышов (Головкин 83), Цой (Бондаренко 83), Бородай, Мартян (Клюев 83), Глывый, Барладым.

Предупреждения: Ярошенко (26) - Бородай (66)