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Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая десятка клубов Первой лиги получила возможность подать заявку на лицензию УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

Пока пауза в соревновании

Первая десятка клубов Первой лиги получила возможность подать заявку на лицензию УПЛ
Новина українською

10 клубов, которые занимают позицию в верхней части таблицы Первой лиги, получили право подать заявку на лицензирование в УПЛ. Об этом сообщает SportArena.

Право оформить документы на следующий сезон Премьер Лиги сможет верхняя десятка турнирки: "Агробизнес", "Верес", "Черноморец", "Горняк-Спорт", "Металлист 1925", "Николаев", "Волынь", "Оболонь", "Альянс" и "Полесье".

На данный момент в соревновании Первой лиги зимняя пауза. Сейчас лидером является "Агробизнес", который опережает "Верес" на одно очко. Заметим, что в ровенчан еще матч в запасе.

По плану игры чемпионата должны вернуться 5 марта.

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В статье: Первая лига Верес (Ровно) Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
SportArena

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Комментарии (4)
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Dimoncho (Kharkov)
05.12.2020 в 14:12
Давайте ещё Агробизнес в УПЛ! Что бы рейтинги трансляций стали вообще отрицательными, если это возможно)
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+1
-1
Arsenals (Днепр)
05.12.2020 в 15:05
Там еще ВПК Агро надо подтянуть))))),тогда сектантам "рисширители лиги" будет очень интересно смотреть футбол
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0
-1
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DOMENICO (Lviv)
05.12.2020 в 15:29
Краще ВПК Агро,Агробізнес чи Верес, аніж псевдоДніпро
0
0
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DOMENICO (Lviv)
05.12.2020 в 15:31
Агробізнес заслужено на 1 місці ! І всі його хочуть дивитися . Не те що ніякий Металіст - фігзнаякийрік
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0
0


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