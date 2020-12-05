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Первая десятка клубов Первой лиги получила возможность подать заявку на лицензию УПЛ
Пока пауза в соревновании
10 клубов, которые занимают позицию в верхней части таблицы Первой лиги, получили право подать заявку на лицензирование в УПЛ. Об этом сообщает SportArena.
Право оформить документы на следующий сезон Премьер Лиги сможет верхняя десятка турнирки: "Агробизнес", "Верес", "Черноморец", "Горняк-Спорт", "Металлист 1925", "Николаев", "Волынь", "Оболонь", "Альянс" и "Полесье".
На данный момент в соревновании Первой лиги зимняя пауза. Сейчас лидером является "Агробизнес", который опережает "Верес" на одно очко. Заметим, что в ровенчан еще матч в запасе.
По плану игры чемпионата должны вернуться 5 марта.
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