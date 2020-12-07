Сборная полугодия чемпионата Первой лиги от UA-Футбол

После долгих дискусий и споров нам все же удалось прийти к общему знаменателю, выделив одиннадцать лучших футболистов на своих позициях. Сразу же стоит отметить, что это все условно и избранная формация (3-4-2-1) заведомо отсекает, например, целый ряд топовых по меркам дивизиона крайних защитников. Но выразить свое "фе", либо высказать слова поддержки авторам UA-Футбол вы, как всегда, можете к комментариях. Также предлагайте свои кандидатуры, мы же начинаем знакомство со сборной второго полугодия 2020-го во втором по силе профи-дивизионе страны!

ВРАТАРЬ - Богдан Когут, "Верес" (Ровно)

14 матчей, 8 пропущенных голов, отраженный пенальти

По совокупности впечатлений и числу истинных спасений рядом с вратарем "Вереса" Богданом Когутом может стоять разве что кипер "Металлиста 1925" Денис Сидоренко. Но в случае с ровенским вице-капитаном команды можно говорить о помощи от защитников, которые редко оставляют Когута один на один с проблемами в виде атакующих исполнителей соперников.

Богдан платит взаимностью и часто выручает там, где большинство вратарей не смогло бы это сделать. Таким образом он делает разницу, которая позволила подопечным Вирта финишировать осенью на втором месте в Первой лиге (первом по потеряным очкам!) и пробиться в четвертьфинал Кубка Украины.

ПРАВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК - Юрий Романюк, "Агробизнес" (Волочиск)

6 матчей, 2 гола, 3 результативные передачи

Уже ждем, что включение игрока, сыгравшего лишь шесть встреч, в сборную полугодия вызовет шквал критики. Но приход Романюка в октябре настолько изменил ситуацию в "Агробизнесе" к лучшему, что заставил быстро позабыть о потерях в лицах Андрея Кухарука и Романа Гагуна. Команда выиграла все шесть игр в ноябре, закономерно финишировав на первом месте по итогам осенней части сезона, а с правого фланга Романюка регулярно возникала опасность.

Ради включения его в сборную мы даже "заставим" футболиста несколько изменить свой функционал, отказавшись от коронных проходов по флангу. Но просто не могли обойти стороной положительное влияние Юрия на коллектив.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК В ТРОЙКЕ - Роман Гончаренко, "Верес" (Ровно)

11 матчей, 2 гола, 2 результативных передачи в Кубке, 6 "сухарей"

В восьми из четырнадцати игр в первой части сезона ровенский "Верес" оставлял свои ворота на замке. Разделить в этом плане заслугу с вратарем обязаны и центральные защитники, среди которых едва ли не самым стабильным был Роман Гончаренко. Он пропустил стартовую встречу против "Полесья" (0:0) и не играл в дерби с "Волынью" (2:0).

В остальном же восьмой номер регулярно помогал своей команде добывать положительный результат, ошибаясь лишь в единичных случаях, как против "Альянса" (1:2). Впрочем, защитники без ошибок если и существуют, то играют в ведущих клубах АПЛ, не ниже.

ЛЕВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК - Виктор Лиховидько, "Черноморец" (Одесса)

13 матчей, 5 голов

При Сергее Ковальце "Черноморец" перешел на игру в три центральных защитника и когда Лиховидько появился в команде, казалось, что он будет играть где угодно, но только не в составе этой тройки. Но Виктор не только гармонично вписался в трио к Поспелову и Микицею (а позже и Мартыненко), но и регулярно забивал, за что стоит благодарить систему игры команды, заточенную под эффективные стандарты.

Во второй половине осенней части сезона Лиховидько уже чаще появлялся в центре поля в паре с Владиславом Клименко, но и там каши не портил.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК - Сергей Петько, "Верес" (Ровно)

14 матчей, 4 гола, 7 желтых карточек (с учетом Кубка)

Одним из "воинов" Юрия Вирта в этом сезоне стал и опорный полузащитник Сергей Петько. Почему у него, да и у того же Гончаренко, так много голов? Просто "Верес" едва ли не половину своих мячей оформляет со стандартов, во время завершения которых активную роль исполняет именно Петько.

Также Сергей с удовольствием "выжигает" центр поля, подтверждением чему служит и статистика по предупреждениям. Но для опорного полузащитника этот параметр не упрек, а даже повод для похвалы. Просто так пройти этот "цемент" не удавалось никому.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК - Виталий Груша, "Агробизнес" (Волочиск)

15 матчей, 4 гола, 1 голевой пас

Еще одна сомнительная кандидатура от лидера сезона, если смотреть исключительно на сухие цифры статистики. Груша в начале чемпионата потерял свое место в основе, но постепенно стал "джокером", удачно появляясь со скамейки. В результате к Новому году у него набралось 15 матчей, но лишь шесть из них в старте.

Это не помешало Виталию забить четыре гола и сделать результативную передачу. Вспоминаем сезон дебюта "Агробизнеса" в Первой лиге, на тот момент именно Груша был главным креативщиком в центре поля. Что ж, судя по всему, 25-й номер возвращается на ведущие роли...

ПРАВЫЙ ЛАТЕРАЛЬ - Алексей Майданевич, "Оболонь" (Киев)

13 матчей, 4 гола, 4 результативные передачи, 0 желтых карточек

Используя универсальность лучшего игрока ноября в Первой лиге ставим его на правый фланг, где он появлялся в текущем чемпионате лишь эпизодически, да и то до тех пор пока "Оболонь" не покинул Гуськов. С того момента как прежний хозяин левой бровки уехал в "Кривбасс", на позиции инсайда безапелляционно действовал Майданевич, снабжавший партнеров качественными передачами и сам неоднократно становившийся завершителем атак.

Алексей идеально вписывается в стиль "пивоваров", которые серьезный акцент делают на фланги и подачи. Не удивительно, что ему удалось так хорошо раскрыться при Павле Яковенко.

ЛЕВЫЙ ЛАТЕРАЛЬ - Иван Цюпа, "Волынь" (Луцк)

12 матчей (без замен!), 1 гол, 2 результативные передачи

Единственный представитель луцкой "Волыни", которая осенью 2020-го мало напоминала коллектив единомышленников, но за счет подбора исполнителей весьма высокого уровня смогла закрепиться в верхней половине таблицы. Иван Цюпа, словно мостик, соединяющий этот вариант "крестоносцев" с тем - романтичным, который в двух предыдущих сезонах так и не смог решить задачу по возвращению в УПЛ под руководством Андрея Тлумака.

Причем левый крайний был фактически незаменимым на своей позиции, а единственный матч (против "Оболони") пропустил по причине дисквалификации. Полагаем, что этой стабильности на высоком уровне достаточно для попадания в сборную полугодия.

ПРАВЫЙ ИНСАЙД - Артур Авагимян, "Черноморец" (Одесса)

13 матчей, 4 гола, 2 результативные передачи

Большинству болельщиков Авагимян запомнился двумя умопомрачительными голами, которые забил в ворота тернопольской "Нивы" (1:2) и харьковского "Металлиста 1925" (2:0). Оба стали следствием угловых подаваемых Артуром, причем во втором случае еще и проявилось его неотъемлемое качество - умение брать на себя ответственность и уверенно с ней справляться.

Если не видели те голы - обязательно исправьте это прямо сейчас. Ну а сам Авагимян уже стал лидером "Черноморца" и закономерно попадает в нашу сборную.

ЛЕВЫЙ ИНСАЙД - Роберт Гегедош, "Верес" (Ровно)

12 матчей, 4 гола, 6 результативных передач

Приглашая Роберта в "Верес", руководители "народного клуба" знали о его непростом характере. Поэтому соглашение было подписано краткосрочное, фактически на три месяца. Понимая, что свой уровень нужно доказывать здесь и сейчас, Гегедош включился настолько, что уже с третьего матча в заявке застолбил за собой место в основе, в дальнейшем уступая его лишь по причине дисквалификации. В своем клубе по системе "гол+пас" Роберт Гегедош опережает ближайшего конкурента на шесть пунктов, имея 14 очков (7+7).

Правда это с учетом Кубка, в котором нападающий помог "Вересу" своими результативными действиями пройти "Николаев" (4:2, ЕТ), а в конечном итоге добраться до четвертьфинала. Кстати, новое соглашение с Гегедошем "Верес" уже подписал и оно снова краткосрочное - до конца сезона...

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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАПАДАЮЩИЙ - Александр Батальский, "Оболонь" (Киев)

12 матчей, 6 голов, 2 результативные передачи

Вместе с Ярославом Галенко Батальский лидирует в списке голеадоров Первой лиги, если брать во внимание исключительно классических центрфорвардов. Но ценность капитана "Оболони" еще и в том, что он не забывает ассистировать партнерам, да и стабильность на протяжении уже не одного сезона демонстрирует завидную.

Игра в атаке команды Яковенко заточена под умение Александра находить пространство в штрафной соперника и мощно бить по воротам, чаще всего головой. В нынешнем сезоне голевые атаки удаются регулярно и "пивовары" еще наверняка поднимуться выше во второй половине чемпионата.