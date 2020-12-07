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Сборная полугодия чемпионата Первой лиги от UA-Футбол

Первая лига
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Сборная полугодия чемпионата Первой лиги от UA-Футбол
UA-Футбол
Новина українською

После долгих дискусий и споров нам все же удалось прийти к общему знаменателю, выделив одиннадцать лучших футболистов на своих позициях. Сразу же стоит отметить, что это все условно и избранная формация (3-4-2-1) заведомо отсекает, например, целый ряд топовых по меркам дивизиона крайних защитников. Но выразить свое "фе", либо высказать слова поддержки авторам UA-Футбол вы, как всегда, можете к комментариях. Также предлагайте свои кандидатуры, мы же начинаем знакомство со сборной второго полугодия 2020-го во втором по силе профи-дивизионе страны!

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ВРАТАРЬ - Богдан Когут, "Верес" (Ровно)

14 матчей, 8 пропущенных голов, отраженный пенальти

По совокупности впечатлений и числу истинных спасений рядом с вратарем "Вереса" Богданом Когутом может стоять разве что кипер "Металлиста 1925" Денис Сидоренко. Но в случае с ровенским вице-капитаном команды можно говорить о помощи от защитников, которые редко оставляют Когута один на один с проблемами в виде атакующих исполнителей соперников.

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Богдан платит взаимностью и часто выручает там, где большинство вратарей не смогло бы это сделать. Таким образом он делает разницу, которая позволила подопечным Вирта финишировать осенью на втором месте в Первой лиге (первом по потеряным очкам!) и пробиться в четвертьфинал Кубка Украины.

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ПРАВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК - Юрий Романюк, "Агробизнес" (Волочиск)

6 матчей, 2 гола, 3 результативные передачи

Уже ждем, что включение игрока, сыгравшего лишь шесть встреч, в сборную полугодия вызовет шквал критики. Но приход Романюка в октябре настолько изменил ситуацию в "Агробизнесе" к лучшему, что заставил быстро позабыть о потерях в лицах Андрея Кухарука и Романа Гагуна. Команда выиграла все шесть игр в ноябре, закономерно финишировав на первом месте по итогам осенней части сезона, а с правого фланга Романюка регулярно возникала опасность.

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Ради включения его в сборную мы даже "заставим" футболиста несколько изменить свой функционал, отказавшись от коронных проходов по флангу. Но просто не могли обойти стороной положительное влияние Юрия на коллектив.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК В ТРОЙКЕ - Роман Гончаренко, "Верес" (Ровно)

11 матчей, 2 гола, 2 результативных передачи в Кубке, 6 "сухарей"

В восьми из четырнадцати игр в первой части сезона ровенский "Верес" оставлял свои ворота на замке. Разделить в этом плане заслугу с вратарем обязаны и центральные защитники, среди которых едва ли не самым стабильным был Роман Гончаренко. Он пропустил стартовую встречу против "Полесья" (0:0) и не играл в дерби с "Волынью" (2:0).

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В остальном же восьмой номер регулярно помогал своей команде добывать положительный результат, ошибаясь лишь в единичных случаях, как против "Альянса" (1:2). Впрочем, защитники без ошибок если и существуют, то играют в ведущих клубах АПЛ, не ниже.

ЛЕВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК - Виктор Лиховидько, "Черноморец" (Одесса)

13 матчей, 5 голов

При Сергее Ковальце "Черноморец" перешел на игру в три центральных защитника и когда Лиховидько появился в команде, казалось, что он будет играть где угодно, но только не в составе этой тройки. Но Виктор не только гармонично вписался в трио к Поспелову и Микицею (а позже и Мартыненко), но и регулярно забивал, за что стоит благодарить систему игры команды, заточенную под эффективные стандарты.

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Во второй половине осенней части сезона Лиховидько уже чаще появлялся в центре поля в паре с Владиславом Клименко, но и там каши не портил.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК - Сергей Петько, "Верес" (Ровно)

14 матчей, 4 гола, 7 желтых карточек (с учетом Кубка)

Одним из "воинов" Юрия Вирта в этом сезоне стал и опорный полузащитник Сергей Петько. Почему у него, да и у того же Гончаренко, так много голов? Просто "Верес" едва ли не половину своих мячей оформляет со стандартов, во время завершения которых активную роль исполняет именно Петько.

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Также Сергей с удовольствием "выжигает" центр поля, подтверждением чему служит и статистика по предупреждениям. Но для опорного полузащитника этот параметр не упрек, а даже повод для похвалы. Просто так пройти этот "цемент" не удавалось никому.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК - Виталий Груша, "Агробизнес" (Волочиск)

15 матчей, 4 гола, 1 голевой пас

Еще одна сомнительная кандидатура от лидера сезона, если смотреть исключительно на сухие цифры статистики. Груша в начале чемпионата потерял свое место в основе, но постепенно стал "джокером", удачно появляясь со скамейки. В результате к Новому году у него набралось 15 матчей, но лишь шесть из них в старте.

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Это не помешало Виталию забить четыре гола и сделать результативную передачу. Вспоминаем сезон дебюта "Агробизнеса" в Первой лиге, на тот момент именно Груша был главным креативщиком в центре поля. Что ж, судя по всему, 25-й номер возвращается на ведущие роли...

ПРАВЫЙ ЛАТЕРАЛЬ - Алексей Майданевич, "Оболонь" (Киев)

13 матчей, 4 гола, 4 результативные передачи, 0 желтых карточек

Используя универсальность лучшего игрока ноября в Первой лиге ставим его на правый фланг, где он появлялся в текущем чемпионате лишь эпизодически, да и то до тех пор пока "Оболонь" не покинул Гуськов. С того момента как прежний хозяин левой бровки уехал в "Кривбасс", на позиции инсайда безапелляционно действовал Майданевич, снабжавший партнеров качественными передачами и сам неоднократно становившийся завершителем атак.

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Алексей идеально вписывается в стиль "пивоваров", которые серьезный акцент делают на фланги и подачи. Не удивительно, что ему удалось так хорошо раскрыться при Павле Яковенко.

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ЛЕВЫЙ ЛАТЕРАЛЬ - Иван Цюпа, "Волынь" (Луцк)

12 матчей (без замен!), 1 гол, 2 результативные передачи

Единственный представитель луцкой "Волыни", которая осенью 2020-го мало напоминала коллектив единомышленников, но за счет подбора исполнителей весьма высокого уровня смогла закрепиться в верхней половине таблицы. Иван Цюпа, словно мостик, соединяющий этот вариант "крестоносцев" с тем - романтичным, который в двух предыдущих сезонах так и не смог решить задачу по возвращению в УПЛ под руководством Андрея Тлумака.

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Причем левый крайний был фактически незаменимым на своей позиции, а единственный матч (против "Оболони") пропустил по причине дисквалификации. Полагаем, что этой стабильности на высоком уровне достаточно для попадания в сборную полугодия.

ПРАВЫЙ ИНСАЙД - Артур Авагимян, "Черноморец" (Одесса)

13 матчей, 4 гола, 2 результативные передачи

Большинству болельщиков Авагимян запомнился двумя умопомрачительными голами, которые забил в ворота тернопольской "Нивы" (1:2) и харьковского "Металлиста 1925" (2:0). Оба стали следствием угловых подаваемых Артуром, причем во втором случае еще и проявилось его неотъемлемое качество - умение брать на себя ответственность и уверенно с ней справляться.

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Если не видели те голы - обязательно исправьте это прямо сейчас. Ну а сам Авагимян уже стал лидером "Черноморца" и закономерно попадает в нашу сборную.

ЛЕВЫЙ ИНСАЙД - Роберт Гегедош, "Верес" (Ровно)

12 матчей, 4 гола, 6 результативных передач

Приглашая Роберта в "Верес", руководители "народного клуба" знали о его непростом характере. Поэтому соглашение было подписано краткосрочное, фактически на три месяца. Понимая, что свой уровень нужно доказывать здесь и сейчас, Гегедош включился настолько, что уже с третьего матча в заявке застолбил за собой место в основе, в дальнейшем уступая его лишь по причине дисквалификации. В своем клубе по системе "гол+пас" Роберт Гегедош опережает ближайшего конкурента на шесть пунктов, имея 14 очков (7+7).

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Правда это с учетом Кубка, в котором нападающий помог "Вересу" своими результативными действиями пройти "Николаев" (4:2, ЕТ), а в конечном итоге добраться до четвертьфинала. Кстати, новое соглашение с Гегедошем "Верес" уже подписал и оно снова краткосрочное - до конца сезона...

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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАПАДАЮЩИЙ - Александр Батальский, "Оболонь" (Киев)

12 матчей, 6 голов, 2 результативные передачи

Вместе с Ярославом Галенко Батальский лидирует в списке голеадоров Первой лиги, если брать во внимание исключительно классических центрфорвардов. Но ценность капитана "Оболони" еще и в том, что он не забывает ассистировать партнерам, да и стабильность на протяжении уже не одного сезона демонстрирует завидную.

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Игра в атаке команды Яковенко заточена под умение Александра находить пространство в штрафной соперника и мощно бить по воротам, чаще всего головой. В нынешнем сезоне голевые атаки удаются регулярно и "пивовары" еще наверняка поднимуться выше во второй половине чемпионата.

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В статье: Богдан Когут Волынь (Луцк) Первая лига Виталий Груша Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Александр Батальский Иван Цюпа Роберт Гегедош Сергей Петько Виктор Лиховидько Юрий Романюк Агробизнес (Волочиск) Алексей Майданевич Роман Гончаренко Артур Авагимян
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