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Президент ПФЛ: У двух клубов Второй лиги стоит вопрос о финансировании
Александр Каденко, президент Профессиональной футбольной лиги, рассказал о финансовых проблемах команд Первой и Второй лиги.
В частности он выразил надежду, что к началу весенней части сезона все финансовые вопросы будут решены в "Горняке-Спорте" с Горшних Плавней из Первой лиги.
Я общался с Петром Каплуном, он заверил, что будет решать все вопросы, чтобы клуб и дальше существовал. Надеемся, что в профессиональном футболе проблем не будет.
Во Второй лиге с нехваткой средств столкнулись те клубы, которых финансируют из местных бюджетов.
Прошли выборы, в местные органы пришла новая власть и возникли вопросы по финансированию в "Никополе" и в винницкой "Ниве". В обоих случаях ранее средства частично поступали из городских бюджетов. Надеемся, что этот вопрос будет решен, если нет - будем обращаться к УАФ, чтобы влияли уже они. Я думаю, что руководители на местах должны понимать: для существования детских футбольных школ нужно видеть и следующий уровень развития.
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