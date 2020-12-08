Президент ПФЛ: У двух клубов Второй лиги стоит вопрос о финансировании

Александр Каденко, президент Профессиональной футбольной лиги, рассказал о финансовых проблемах команд Первой и Второй лиги.

В частности он выразил надежду, что к началу весенней части сезона все финансовые вопросы будут решены в "Горняке-Спорте" с Горшних Плавней из Первой лиги.

Я общался с Петром Каплуном, он заверил, что будет решать все вопросы, чтобы клуб и дальше существовал. Надеемся, что в профессиональном футболе проблем не будет.