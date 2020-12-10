Американские владельцы стадиона Черноморец все-таки взяли объект под контроль

В мае этого года состоялась продажа одесского стадиона "Черноморец" американской компании Allrise Capital, однако несмотря на это, новый собственник только сейчас получил к нему доступ.

Как сообщили в пресс-службе фирмы, на выходных их представители зашли на территорию, сменили охрану и начинают аудит деятельности комплекса.

"Во избежание провокаций со стороны структур Климова (экс-нардепа Леонида Климова, — прим.) мы сменили охрану и приступили к аудиту, при этом бизнес-центр и все арендаторы работают в обычном режиме", — пояснил представитель компании.

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Напомним, до недавних пор Леонид Климов сохранял контроль над этой недвижимостью. Фирма бывшего народного депутата арендовала стадион у принадлежащего ему же "Имэксбанка", которым сейчас управляет временная администрация Фонда гарантирования вкладов физлиц.

После продажи стадиона, в июне этого года Шевченковский райсуд Киева наложил арест на объект. Как сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), сделал это судья, который ранее отменял аресты активов "Имэксбанка" (стадион - залог банка). После судовых разбирательств арест был снят лишь в конце августа.

Отметим, что сейчас на данной арене проводит свои матчи перволиговский "Черномрец", владельцем и президентом которого также является Леонид Климов.