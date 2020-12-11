Первая лига
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Кремень прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Головко
Специалист проработал с командой всего полгода
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Контракт со специалистами расторгнут по взаимному согласию сторон.
Напомним, что 48-летний Головко возглавил "Кремень" в августе этого года. Под его руководством команда за 16 туров набрала 18 очков и сейчас занимает 12-ю позицию в турнирной таблице Первой лиги.
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Источник:ФК Кремень
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