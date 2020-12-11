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Кремень прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Головко

Первая лига
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Специалист проработал с командой всего полгода

Кремень прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Головко
Новина українською

"Кремень" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Александром Головко и и его помощником Толятом Шейхаметовым.

Контракт со специалистами расторгнут по взаимному согласию сторон.

Напомним, что 48-летний Головко возглавил "Кремень" в августе этого года. Под его руководством команда за 16 туров набрала 18 очков и сейчас занимает 12-ю позицию в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Александр Головко
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Источник:
ФК Кремень

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