Кремень прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Головко

" Кремень " прекратил сотрудничество с главным тренером команды Александром Головко и и его помощником Толятом Шейхаметовым.

Контракт со специалистами расторгнут по взаимному согласию сторон.

Напомним, что 48-летний Головко возглавил "Кремень" в августе этого года. Под его руководством команда за 16 туров набрала 18 очков и сейчас занимает 12-ю позицию в турнирной таблице Первой лиги.