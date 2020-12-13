Президент ФК Кремень: Произошел перекос в бюджете из-за доукомплектации игроками

Президент ФК "Кремень" Сергей Ковнир рассказал о финансовом состоянии команды и прокомментировал решение о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером Александром Головко.

В конце прошлого сезона уже бывший наставник команды Александр Головко подал списки игроков, которых больше не видит в команде. Список совпал с мнением президента ФК "Кремень" Сергеем Ковниром и директором Андреем Недяком. Во время разрыва контрактов выяснилось, что были подписаны не выгодные для клуба контракты с рядом игроков. Сумма компенсации для этих игроков большая, но поскольку игроки не показали необходимый результат, клуб все равно решил с ними расторгнуть контракт. В результате расставания с этими игроками в бюджете клуба появилась большая финансовая дыра.

- Встречался с Александром Борисовичем и рассматривали планы на следующий год исходя из того бюджета, который оставался. Был выделен бюджет на сезон в полном объеме и сумма бюджета не изменилась, но потому, что часть игроков переболела коронавирусом, а часть травмирована - пришлось доукомплектовываться игроками: это и Жонатан Лима, и Денис Норенков, и Антонио. Плюс компенсации игрокам. И произошел перекос в бюджете. В результате на вторую часть чемпионата останутся около 35-40% бюджета.

- Сергей Владимирович, какие Вы видели пути выхода из данной ситуации?

- При условии, что продолжаем сотрудничество с игроками и доукомплектовуемося новыми, мы весной ожидали дефицит бюджета - образовалась дыра, которая сказалась на выплатах заработных плат и премий. "Кремень" - клуб, который стабильно выплачивает заработную плату и не имеет задержек с выплатами. Поэтому мы рассматривали несколько вариантов выхода из ситуации. Один из вариантов, мы продолжаем в том формате как есть и доукомплектовуемося игроками, но в апреле/​мае начались задержки по выплате заработной платы. Поскольку при том бюджете никто никому не хотел быть задолженный, был вариант доигрывать чемпионат молодежью. Вопрос даже стоял, чтобы сняться с чемпионата, ведь финансовая дыра предусматривалась большой. Мы с Александром Борисовичем рассматривали различные варианты и он предложил неожиданное решение - разорвать контракт.

- Досрочно прекратить контракт?

- Александр Борисович предложил мужественный поступок - сняться с поста главного тренера, чтобы "Кремень" смог доиграть чемпионат на высокой ноте. Мы очень благодарны ему за это. В жизни иногда приходится принимать решения, которые не нравятся. Это одно из таких. Ни мне, ни Александру Борисовичу это решение не нравится, но необходимо было выходить из данной ситуации. Мы довольны сотрудничеством и работой, которую сделал Александр Головко, он задал необходимую планку, ниже которой мы не должны опускаться.

- Вы говорили, что вместе с тренером согласовали список игроков, которые покинули команду. Можете назвать кто именно?

- Досрочно прекратили контракты со Станиславом Кулишом, Сергеем Чеботаевым, Русланом Зубковым, Олегом Бородаем. Команду также покинули Илья Брюхов, Владислав Закорський, Максим Кучеренко. С Жонатаном и Денисом Норенковым контракты были рассчитаны на месяц-полтора, до зимы, чтобы усилить команду. Также аренда закончилась у Дениса Галаты и Дениса Островского. По Станиславу Сорокину - у него аренда рассчитана до лета 2021 года.

- Рассматривали варианты на пост главного тренера? Когда озвучите фамилия нового наставника?

- Еще нет. К зимним сборам команды планируем определиться с кандидатурой главного тренера. К этому времени должны его выбрать и определить путь развития, ведь задачу на сезон - остаться в Первой лиге и подняться как можно выше в турнирной таблице - никто не отменял.

- Когда команда выходит из отпуска?

- Планируем в конце января собрать команду.