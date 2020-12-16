Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец предоставил КДК пояснения по отмененному матчу с Шахтером
Разбирательство по делу состоится 17 декабря
Завтра, 17 декабря, состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, на котором будет рассмотрен вопрос о несостоявшемся матче 13-го тура
Как сообщил директор клуба из Петрово Евгений Мороз, "Ингулец" по запросу КДК УАФ отправил пояснения, почему оказался не готов газон стадиона "Зирка" к проведению футбольного матча.
Напомним, что поединок в Кропивницком на стадионе "Зирка" не состоялся после того, как делегат матча запретил проводить встречу на промерзшем поле.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Meta Ratings
Популярное сейчас
- КДК УАФ вынес официальное решение по матчу 13-го тура УПЛ Ингулец – Шахтер
- Колос определился со сбором, известна судьба арендованных динамовцев
- Шедевр из Серии А. Как правильно забросить мяч голкиперу за шиворот - знает нападающий Болоньи. ВИДЕО
- Президент ФК Кремень: Произошел перекос в бюджете из-за доукомплектации игроками
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 07:59
Ответить
0
-1
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 08:01
Ответить
0
-1
high_jack (Bucha)
17.12.2020 в 01:12
Ответить
+2
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.12.2020 в 22:46
Ответить
+5
-6
aleks68
16.12.2020 в 23:41
Ответить
+4
-4
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.12.2020 в 00:14
+2
-3
Oлeкcин (Н.)
17.12.2020 в 07:54
Ответить
+1
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...