Ингулец предоставил КДК пояснения по отмененному матчу с Шахтером

Завтра, 17 декабря, состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, на котором будет рассмотрен вопрос о несостоявшемся матче 13-го тура УПЛ между "Ингульцом" и "Шахтером".

Как сообщил директор клуба из Петрово Евгений Мороз, "Ингулец" по запросу КДК УАФ отправил пояснения, почему оказался не готов газон стадиона "Зирка" к проведению футбольного матча.

Напомним, что поединок в Кропивницком на стадионе "Зирка" не состоялся после того, как делегат матча запретил проводить встречу на промерзшем поле.