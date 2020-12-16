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Ингулец предоставил КДК пояснения по отмененному матчу с Шахтером

Первая лига
(1 голосов)

Разбирательство по делу состоится 17 декабря

Ингулец предоставил КДК пояснения по отмененному матчу с Шахтером
Новина українською

Завтра, 17 декабря, состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, на котором будет рассмотрен вопрос о несостоявшемся матче 13-го тура УПЛ между "Ингульцом" и "Шахтером".

Как сообщил директор клуба из Петрово Евгений Мороз, "Ингулец" по запросу КДК УАФ отправил пояснения, почему оказался не готов газон стадиона "Зирка" к проведению футбольного матча.

Напомним, что поединок в Кропивницком на стадионе "Зирка" не состоялся после того, как делегат матча запретил проводить встречу на промерзшем поле.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (7)
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ascent (Луксор)
17.12.2020 в 07:59
Помнится Заре очень давно влепили технарь, когда они подогрев сделали, а электроподстанция была старая и такой мощности не выдерживала - поле было не готово... Посмотрим на последовательность КДК...
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0
-1
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ascent (Луксор)
17.12.2020 в 08:01
А вообще, очень информативная статья...
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0
-1
high_jack (Bucha)
17.12.2020 в 01:12
Я За Ингулец в этом споре.
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+2
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.12.2020 в 22:46
Крім засланого кротами "делегата" та самих кротів ніхто не підтвердив, що поле було непридатним.
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+5
-6
aleks68
16.12.2020 в 23:41
тупой дебил.
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+4
-4
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.12.2020 в 00:14
Это ты про себя?
+2
-3
Oлeкcин (Н.)
17.12.2020 в 07:54
Мнение полярных петухов очень важно для КДК УАФ. Кукарекай еще :)
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+1
-1


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