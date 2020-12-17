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Маркетинг через диджитализацию. ПФЛ намерена перезагрузить свою маркетинговую стратегию

Первая лига
(4 голосов)

ПФЛ намерена более активно продвигать свой продукт

Маркетинг через диджитализацию. ПФЛ намерена перезагрузить свою маркетинговую стратегию
Новина українською

В четверг, 17 декабря, в Доме футбола членами Центрального совета ПФЛ, делегированными клубами Первой и Второй лиг, был принят ряд важных решений, направленных на "перезагрузку" ПФЛ в части маркетинговой стратегии.

С сегодняшнего дня начинается работа по кардинальному обновлению в маркетинговой работе, разнообразие контента для большой аудитории болельщиков, внедрение программ по популяризации соревнований под эгидой ПФЛ и клубов-участников, программ для широкой общественности болельщиков.

Как заявляет ПФЛ, маркетинговый продукт Лиги выйдет на новый качественный уровень благодаря своим лучшим преимуществам с учетом географического охвата, количества клубов участников и широкого охвата аудитории поклонников футбола в целом.

На заседании были озвучены такие основные тезисы:

  • Важно консолидировать коммерческие/медиа и маркетинговые права в управлении ПФЛ. Это позволит наконец создать единую централизованную маркетинговую платформу, которая будет производить качественный продукт и контент, максимально увеличить и аккумулировать большую аудиторию болельщиков на ресурсах ПФЛ. Формат эффективности консолидированных активов под крышей различных футбольных и не только Лиг, подтвержденный практически всеми европейскими странами.
  • В течение нескольких последних месяцев проводился аудит и анализ маркетинговых возможностей соревнований Лиги, предварительно проведена работа по аналитике и оценки текущей ситуации. Все это позволило создать стратегию развития маркетинговой платформы ПФЛ, основываясь на потенциале сильных сторон.
  • Основным направлением централизованной маркетинговой платформы будет ее диджитализация. В рамках ее активного внедрения будет проведен редизайн официального сайта ПФЛ, который является базовым инструментом коммуникации. Запланировано переформатирование официального YouTube-канала ПФЛ и эксклюзивная консолидация на нем онлайн-трансляций всех матчей соревнований Первой и Второй лиг. Создание дополнительного современного контента, направленного на популяризацию как соревнований, так и клубов участников. Запуск и перезагрузка официальных социальных страниц ПФЛ как средства оперативной коммуникации с болельщиками.

"Думаю, не стоит лишний раз подчеркивать на том едином и главном факторе для безоблачного будущего нашего любимого вида спорта: если все мы будем работать совместно, если готовы будем чем-то жертвовать и проявлять солидарность, то соревнования ПФЛ смогут преодолеть все преграды и выйти на новый более качественный уровень", - резюмировал президент ПФЛ Александр Каденко.

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В статье: ПФЛ
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Источник:
ПФЛ

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