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Маркетинг через диджитализацию. ПФЛ намерена перезагрузить свою маркетинговую стратегию
ПФЛ намерена более активно продвигать свой продукт
В четверг, 17 декабря, в Доме футбола членами Центрального совета ПФЛ, делегированными клубами Первой и
С сегодняшнего дня начинается работа по кардинальному обновлению в маркетинговой работе, разнообразие контента для большой аудитории болельщиков, внедрение программ по популяризации соревнований под эгидой ПФЛ и клубов-участников, программ для широкой общественности болельщиков.
Как заявляет ПФЛ, маркетинговый продукт Лиги выйдет на новый качественный уровень благодаря своим лучшим преимуществам с учетом географического охвата, количества клубов участников и широкого охвата аудитории поклонников футбола в целом.
На заседании были озвучены такие основные тезисы:
- Важно консолидировать коммерческие/медиа и маркетинговые права в управлении ПФЛ. Это позволит наконец создать единую централизованную маркетинговую платформу, которая будет производить качественный продукт и контент, максимально увеличить и аккумулировать большую аудиторию болельщиков на ресурсах ПФЛ. Формат эффективности консолидированных активов под крышей различных футбольных и не только Лиг, подтвержденный практически всеми европейскими странами.
- В течение нескольких последних месяцев проводился аудит и анализ маркетинговых возможностей соревнований Лиги, предварительно проведена работа по аналитике и оценки текущей ситуации. Все это позволило создать стратегию развития маркетинговой платформы ПФЛ, основываясь на потенциале сильных сторон.
- Основным направлением централизованной маркетинговой платформы будет ее диджитализация. В рамках ее активного внедрения будет проведен редизайн официального сайта ПФЛ, который является базовым инструментом коммуникации. Запланировано переформатирование официального YouTube-канала ПФЛ и эксклюзивная консолидация на нем онлайн-трансляций всех матчей соревнований Первой и Второй лиг. Создание дополнительного современного контента, направленного на популяризацию как соревнований, так и клубов участников. Запуск и перезагрузка официальных социальных страниц ПФЛ как средства оперативной коммуникации с болельщиками.
"Думаю, не стоит лишний раз подчеркивать на том едином и главном факторе для безоблачного будущего нашего любимого вида спорта: если все мы будем работать совместно, если готовы будем чем-то жертвовать и проявлять солидарность, то соревнования ПФЛ смогут преодолеть все преграды и выйти на новый более качественный уровень", - резюмировал президент ПФЛ Александр Каденко.
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