Маркетинг через диджитализацию. ПФЛ намерена перезагрузить свою маркетинговую стратегию

В четверг, 17 декабря, в Доме футбола членами Центрального совета ПФЛ, делегированными клубами Первой и Второй лиг, был принят ряд важных решений, направленных на "перезагрузку" ПФЛ в части маркетинговой стратегии.

С сегодняшнего дня начинается работа по кардинальному обновлению в маркетинговой работе, разнообразие контента для большой аудитории болельщиков, внедрение программ по популяризации соревнований под эгидой ПФЛ и клубов-участников, программ для широкой общественности болельщиков.

Как заявляет ПФЛ, маркетинговый продукт Лиги выйдет на новый качественный уровень благодаря своим лучшим преимуществам с учетом географического охвата, количества клубов участников и широкого охвата аудитории поклонников футбола в целом.

На заседании были озвучены такие основные тезисы:

Важно консолидировать коммерческие/медиа и маркетинговые права в управлении ПФЛ. Это позволит наконец создать единую централизованную маркетинговую платформу, которая будет производить качественный продукт и контент, максимально увеличить и аккумулировать большую аудиторию болельщиков на ресурсах ПФЛ. Формат эффективности консолидированных активов под крышей различных футбольных и не только Лиг, подтвержденный практически всеми европейскими странами.

В течение нескольких последних месяцев проводился аудит и анализ маркетинговых возможностей соревнований Лиги, предварительно проведена работа по аналитике и оценки текущей ситуации. Все это позволило создать стратегию развития маркетинговой платформы ПФЛ, основываясь на потенциале сильных сторон.

Основным направлением централизованной маркетинговой платформы будет ее диджитализация. В рамках ее активного внедрения будет проведен редизайн официального сайта ПФЛ, который является базовым инструментом коммуникации. Запланировано переформатирование официального YouTube-канала ПФЛ и эксклюзивная консолидация на нем онлайн-трансляций всех матчей соревнований Первой и Второй лиг. Создание дополнительного современного контента, направленного на популяризацию как соревнований, так и клубов участников. Запуск и перезагрузка официальных социальных страниц ПФЛ как средства оперативной коммуникации с болельщиками.