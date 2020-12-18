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Кремень начал поиски нового тренера. Резюме может прислать любой желающий

Первая лига
(2 голосов)

Нужно всего лишь ответить на шесть вопросов

Кремень начал поиски нового тренера. Резюме может прислать любой желающий
Новина українською

На прошлой неделе "Кремень" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Александром Головко и уже начал поиски нового наставника.

При этом, клуб из Кременчуга ведет поиски довольно оригинальным способом - до 27 декабря "Кремень" принимаем заявки от кандидатов, причем подать ее может каждый желающий.

Для этого необходимо ответить на 6 вопросов и прислать их по электронной почте fkkremen@gmail.com с пометкой "тренер".

6 вопросов:

1. Тренерская карьера (резюме)

2. Каково Ваше видение футбола в условиях Первой лиги.

3. Методика развития и привлечения молодых игроков.

4. План подготовки команды в зимнее межсезонье.

5. Кто из игроков, по Вашему мнению, может усилить команду.

6. Ваше видение мотивации, премирования и штрафования игроков.

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В статье: Кремень (Кременчуг)
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Источник:
ФК Кремень

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Комментарии (1)
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fabo46
18.12.2020 в 20:09
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Пришта Литин (Киев)
18.12.2020 в 18:54
Саша ГолОвко обос-ался?
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