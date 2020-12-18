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Кремень начал поиски нового тренера. Резюме может прислать любой желающий
Нужно всего лишь ответить на шесть вопросов
На прошлой неделе "Кремень"
При этом, клуб из Кременчуга ведет поиски довольно оригинальным способом - до 27 декабря "Кремень" принимаем заявки от кандидатов, причем подать ее может каждый желающий.
Для этого необходимо ответить на 6 вопросов и прислать их по электронной почте fkkremen@gmail.com с пометкой "тренер".
6 вопросов:
1. Тренерская карьера (резюме)
2. Каково Ваше видение футбола в условиях Первой лиги.
3. Методика развития и привлечения молодых игроков.
4. План подготовки команды в зимнее межсезонье.
5. Кто из игроков, по Вашему мнению, может усилить команду.
6. Ваше видение мотивации, премирования и штрафования игроков.
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