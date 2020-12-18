Кремень начал поиски нового тренера. Резюме может прислать любой желающий

На прошлой неделе "Кремень" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Александром Головко и уже начал поиски нового наставника.

При этом, клуб из Кременчуга ведет поиски довольно оригинальным способом - до 27 декабря "Кремень" принимаем заявки от кандидатов, причем подать ее может каждый желающий.

Для этого необходимо ответить на 6 вопросов и прислать их по электронной почте fkkremen@gmail.com с пометкой "тренер".

6 вопросов:

1. Тренерская карьера (резюме)

2. Каково Ваше видение футбола в условиях Первой лиги.

3. Методика развития и привлечения молодых игроков.

4. План подготовки команды в зимнее межсезонье.

5. Кто из игроков, по Вашему мнению, может усилить команду.

6. Ваше видение мотивации, премирования и штрафования игроков.