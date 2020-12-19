14 футболистов херсонского Кристалла написали заявления об увольнении

Директор херсонского "Кристалла" Сергей Шевцов рассказал о планах команды по подготовке к весенней части чемпионата Первой Лиги:

"К сожалению, пока в этом вопросе нет определенности. Поскольку "Кристалл" - коммунальное предприятие, то очень многое будет зависеть от решений бюджетной сессии горсовета, которая состоится 24 декабря и станет известно, на какие средства мы сможем рассчитывать в новом году.

Сегодня я встречался с новым мэром Херсона Игорем Колихаевим, который пообещал изучить наш вопрос и оказать поддержку. Пока же 14 футболистов "Кристалла" написали заявления об увольнении, среди которых есть и лидеры. Я попросил ребят не нагнетать обстановку и дождаться бюджетной сессии. Надеюсь, что все будет нормально и мы сможем оперативно определиться, как с планами подготовки к весенней части сезона, так и с приглашением нового главного тренера", - сказал директор команды.