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14 футболистов херсонского Кристалла написали заявления об увольнении
Будущее аутсайдера Первой Лиги продолжает быть неопределенным
Директор херсонского "Кристалла" Сергей Шевцов рассказал о планах команды по подготовке к весенней части чемпионата Первой Лиги:
"К сожалению, пока в этом вопросе нет определенности. Поскольку "Кристалл" - коммунальное предприятие, то очень многое будет зависеть от решений бюджетной сессии горсовета, которая состоится 24 декабря и станет известно, на какие средства мы сможем рассчитывать в новом году.
Сегодня я встречался с новым мэром Херсона Игорем Колихаевим, который пообещал изучить наш вопрос и оказать поддержку. Пока же 14 футболистов "Кристалла" написали заявления об увольнении, среди которых есть и лидеры. Я попросил ребят не нагнетать обстановку и дождаться бюджетной сессии. Надеюсь, что все будет нормально и мы сможем оперативно определиться, как с планами подготовки к весенней части сезона, так и с приглашением нового главного тренера", - сказал директор команды.
Сейчас "Кристалл" замыкает турнирную таблицу Первой Лиги с четырьмя очками в активе за 16 проведенных встреч. Заметим, что команда пропустила больше всех участников соревнования - 35 голов.
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