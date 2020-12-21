Первая лига. Открытия в обороне, вундеркинды Тернополя, кредит доверия от Шищенко, прогресс Дидыка

Мы в редакции UA-Футбол уже составляли сборную первой части чемпионата Первой лиги в сезоне 2020/21. Но в нее вошли далеко не все сильнейшие игроки. Что уж говорить о молодых звездочках, засверкавших на небосклоне дивизиона в 2020-м календарном году. Да, поговорим обо всем периоде - как о летней "доигровке" прошлого сезона, так и о новом сезоне.

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При детальном рассмотрении в списке оказалось около трех десятков молодых, и не очень, футболистов, о которых хотелось бы вспомнить. Поэтому наш материал будет разбит на три части и несколько подразделов. В первой части рассматриваем детально игроков защитных амплуа - от вратарей до опорных полузащитников.

Вратари

ВЛАДИМИР МАХАНЬКОВ ("Полесье")

23-летний вратарь практически всю карьеру провел в дубле киевского "Динамо". Оказавшись под крылом Сергея Шищенко в Житомире, он ощутил главное для голкипера его возраста - доверие, и выдал пять "сухих" матчей при десяти пропущенных голах в 11 поединках чемпионата Первой лиги.

По данным Transfermarkt, стоимость игрока сейчас равна 150 тысяч Евро, контракт с "Полесьем" действует до 30-го июня 2021-го.

ДАНИИЛ ЕРМОЛОВ ("Нива")

В 19-летнем возрасте отлично себя проявил воспитанник николаевского футбола. В составе тернопольской "Нивы" Ермолов сыграл восемь матчей, в 25% случаев оставляя свои ворота в неприкосновенности.

Конечно, отдельные встречи оказались провальными, как например выезд к "Агробизнесу" (0:4). Но для голкиперов его возраста в нестабильности нет ничего плохого, а в целом Даниил игрок весьма перспективный.

Центральные защитники/опорные полузащитники

МАКСИМ ВОЙТИХОВСКИЙ ("Волынь")

А вот как раз тернопольский воспитанник, который "в своем отечестве" пророком не стал. До 2016-го года Войтиховский в течение трех лет занимался в школе "Днепра", а затем перешел в "Черноморец", сыграв два матча и за дубль донецкого "Шахтера". Третьего сентября 2020-го Максим присоединился к "Волыни", больше рассматриваясь в качестве игрока для дубля, выступающего во Второй лиге. Но очень быстро привлек внимание Василия Сачко и успел к Новому году сыграть 11 матчей и даже забить гол за первую команду.

Трансфермаркет оценивает 21-летнего центрального защитника, который может сыграть в опорной зоне, весьма дешево, в 75 тысяч Евро. Войтиховский является клиентом агенства Panna, где помимо него также числятся Даниил Безкоровайный и Станислав Беленький.

ДАНИИЛ КАРАСЬ ("Горняк-Спорт")

В статусе свободного агента встречает Новый год один из лучших центральных защитников Первой лиги в первой части сезона 2020/21. Безальтернативно основным на своей позиции был Даниил Карась в "Горняке-Спорте" и в 15 матчах сумел дважды отличиться забитыми мячами. Стоимость его оценивается в 200 тысяч Евро. Является воспитанником днепропетровского футбола и ранее выступал за дубль киевского "Динамо" в течение двух сезонов.

Играя за "Арсенал-Киев", Карась успел понюхать пороху Премьер-лиги в сезона 2018/19, к "горнякам" присоединился еще в феврале 2019-го, пропустив в течение года только три матча, с учетом Кубка. Один по причине дисквалификации. Практически нет сомнений, что Даннилом заинтересуются сильные клубы ПФЛ, которые захотят укрепить центральную ось обороны.

БОГДАН ПОРОХ ("Николаев")

20-летний центральный защитник в "Николаеве" с лета 2018-го и уже тогда привлекался к играм основной команды. В этом сезоне он пропустил только два матча чемпионата, забив гол и отдав две результативные передачи. Также в актив Богдану стоит записать надежность обороны "корабелов", которые пропускают лишь по 0,8 гола за матч в среднем.

В сезоне 2017/18 Богдан Порох играл за дубль "Стали" из Каменского, тогда еще команды Премьер-лиги. Сейчас его контракт оценивают в сто тысяч Евро.

СЕМЕН ВОВЧЕНКО ("Нива")

Еще один молодой и талантливый центральный защитник второго по силе профессионального дивизиона Украины. Говорить о Семене Вовченко стали после матча с "Альянсом" (1:1) во втором туре, в котором он голом спас команду от поражения, но тут же удалился. В итоге та игра дисквалификации так и осталась для Семена единственной пропущенной в первой части чемпионата.

Вовченко 21 год и является он воспитанником СДЮШОР "Металлург" (Запорожье). В течение четырех последних сезонов привлекался к играм дубля луганской "Зари", но за основу команды Виктора Скрипника так и не дебютировал. В "Ниву" перебрался в августе в статусе свободного агента и сходу завоевал место в основе. Контракт действует до 30-го июня 2023, так что текущая цена от Transfermarkt (100 тыс. Евро) может еще существенно вырасти - хорошая ставка от тернопольского клуба.

РОМАН ВОЛОХАТЫЙ ("Нива")

Одно из главных открытий сезона в составе "Нивы", хотя еще по Второй лиге в прошлом сезоне Волохатый выделялся. Перед началом текущего сезона ему исполнилось 20 лет и это событие Роман отпраздновал 14 выходами в старте в 16 играх чемпионата и четырьмя забитыми голами!

Ценность его для болельщиков "Нивы" еще и в том, что Волохатый в доску свой, воспитанник чортковского Педлицея. О длительности контракта опорника нет открытой информации, но стоит он уже не меньше, чем у того же Вовченко.

ЮРИЙ МАТЕ ("Оболонь")

7-го января свой 22-й день рождения отпразднует центральный защитник "пивоваров" с креном влево. До 31-го июля 2020-го Юрия Мате арендовали у "Шахтера", пока перед сезоном 2020/21 не решились подписать с защитником полноценный контракт. За это Юрий отблагодарил продолжением своего прогресса в составе новой-старой команды. Отыграв без замен три последних матча доигровки прошлого сезона, начал Мате чаще появляться на поле и в новом чемпионате.

За первую половину сезона у Мате набралось семь выходов в старте за основную команду, четыре появления в составе "Оболони-2" во Второй лиге и встреча на Кубок против "Полесья" (0:1), сыгранная практически от звонка до звонка. Воспитанник академии "Шахтера" наверняка продолжит свой прогресс и весной 2021-го, будем пристально следить за этим процессом...

КИРИЛЛ ПРОКОПЧУК ("Полесье")

Еще один игрок оборонительного звена "Полесья", который с приходом Шищенко стал буквально незаменимым. У Прокопчука набралось 17 матчей в чемпионате и Кубке и всего лишь 49 минут вне поля! Голов еще один воспитанник "Днепра" в нашей подборке не забивал, зато долгое время действовал максимально надежно, позволяя своей команде идти в верхней половине таблицы и даже заскакивать периодически в группу лидеров.

Пять предыдущих лет Кирилл Прокопчук провел в дубле "Александрии", но своего шанса в основе так и не получил. С "Полесьем" контракт подписывался в статусе свободного агента, 14-го февраля будущего года защитнику исполняется уже 23.

СЕРГЕЙ МЕЛИНИШИН ("Прикарпатье")

23-летний воспитанник львовских "Карпат" изрядно поколесил по Украине и уже успел даже вкусить легионерского хлеба. Собственно, именно после неудачного вояжа в Кыргызстан, больше по причине наступившей пандемии, Сергей присоединился к иванофранковскому "Прикарпатью" и отлично вписался. У него два удаления и пять желтых карточек в десяти матчах чемпионата, но таков уж стиль команды, которая знаменита прежде всего своей жесткостью на границе с грубостью.

На уровне УПЛ Мелинишин провел десять матчей, дебютировав еще в сезоне 2016/17 за луцкую "Волынь". Повыситься в классе с "Прикарпатьем" вряд ли получится в ближайшие годы, но вот перейти с подобной целью в клуб посильнее - почему бы и нет?

РОМАН ДИДЫК ("Агробизнес")

Еще в 16-летнем возрасте, в июле 2019-го, Дидык перебрался из юношеской команды львовских "Карпат" в "Агробизнес". В прошлом сезоне он уже к Новому году отыграл семь матчей, пусть в трех из них и провел на поле менее четырех минут. Зато в чемпионате 2020/21 пошли не только стабильные выступления в основе команды из Волочиска, но и голы!

Забивал Роман важнейшие мячи в гостевых играх с "ВПК-Агро" (3:2) и "Николаевом" (2:0), чем помог своей команде выдать семиматчевую серию побед на финише осенней части сезона, а также закрепиться на единоличном первом месте в таблице. Кому интересно, Роман Дидык уже сейчас оценивается в 125 тысяч Евро, что по данным Трансфермаркт позволяет ему быть в топ-15 футболистов Первой лиги своего амплуа, при этом намного моложе всех вышестоящий исполнителей, а значит и значительно перспективнее их.

(продолжение следует...)