УАФ передала ПФЛ коммерческие права

Украинская ассоциация футбола передала Профессиональной футбольной лиге коммерческие права.

Направлениями Централизованной маркетинговой платформы будет ее диджитализация, в рамках которой будет проведен редизайн официального сайта, переформатирование официального ютуб-канала ПФЛ и эксклюзивная консолидация официальных онлайн-трансляций всех матчей Первой и Второй лиг.

Также, планируется создание дополнительного современного контента, направленного на популяризацию как соревнований, так и клубов участников. Все это позволит вывести соревнования в Первой и Второй лигах на новый уровень.