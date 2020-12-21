  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. УАФ передала ПФЛ коммерческие права
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ передала ПФЛ коммерческие права

Первая лига
(2 голосов)

На заседании Центрального совета ПФЛ принято решение о создании централизованной маркетинговой платформы

УАФ передала ПФЛ коммерческие права
Новина українською

Украинская ассоциация футбола передала Профессиональной футбольной лиге коммерческие права.

Направлениями Централизованной маркетинговой платформы будет ее диджитализация, в рамках которой будет проведен редизайн официального сайта, переформатирование официального ютуб-канала ПФЛ и эксклюзивная консолидация официальных онлайн-трансляций всех матчей Первой и Второй лиг.

Также, планируется создание дополнительного современного контента, направленного на популяризацию как соревнований, так и клубов участников. Все это позволит вывести соревнования в Первой и Второй лигах на новый уровень.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПФЛ УАФ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...