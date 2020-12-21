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УАФ передала ПФЛ коммерческие права
На заседании Центрального совета ПФЛ принято решение о создании централизованной маркетинговой платформы
Украинская ассоциация футбола передала Профессиональной футбольной лиге коммерческие права.
Направлениями Централизованной маркетинговой платформы будет ее диджитализация, в рамках которой будет проведен редизайн официального сайта, переформатирование официального ютуб-канала ПФЛ и эксклюзивная консолидация официальных онлайн-трансляций всех матчей Первой и Второй лиг.
Также, планируется создание дополнительного современного контента, направленного на популяризацию как соревнований, так и клубов участников. Все это позволит вывести соревнования в Первой и Второй лигах на новый уровень.
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