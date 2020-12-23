Первая лига. Фланговые открытия - выходцы из Второй лиги, бриллианты из трясины и свободный агент

Одиннадцать футболистов, среди которых два вратаря, семь центральных защитников, левый крайний бек и опорный полузащитник, попали в сборную открытий Первой лиги от UA-Футбол, с которой вы могли познакомиться в понедельник.

Сегодня же мы поможем читателям открыть для себя очередную порцию молодых и не очень футболистов, которым привычнее играть на фланге. Компания подобралась, прямо скажем, разношерстная, но объединяет всех этих ребят одно - возможность дальнейшего прогресса вслед за "вспышкой" в 2020-м!

Фланговые игроки обороны

БОГДАН КУКСЕНКО ("Николаев")

Родным городом одного из самых старших в нашем списке игроков-открытий Первой лиги является Харцызск, который сейчас контролируется боевиками ДНР. Не удивительно, что первой академией Богдана Куксенко стал "Олимпик", из которого он в 14-летнем возрасте перебрался в харьковский "Металлист". Затем бриллиант разглядели в "Шахтере", за дубль которого левый защитник даже отыграл пять матчей, но в 2016-м вынужден был уйти сперва в "Металлист 1925", а затем в симферопольскую "Таврию".

Во Второй лиге за два с половиной сезона Куксенко раскрылся как защитник-бомбардир, оформив пять голов в 62 матчах. В Николаеве он с лета 2018-го и за прошедшее время превратился в основного игрока первой команды. В текущем сезоне Богдан провел восемь матчей, забил два гола и однажды ассистировал партнеру. Также может сыграть в опорной зоне.

ДМИТРИЙ ШИНКАРЕНКО ("Авангард")

Как знать, если бы не перестройка и резкая ставка на омоложение в "Авангарде" летом 2020-го, быть может, своего шанса дожидаться ряду игроков академии клуба из Краматорска пришлось бы еще очень долго. Но Дмитрий Шинкаренко из тех, кто получив этот шанс, вцепился в него обоими руками и доверие полностью оправдал.

Любопытно, что контракт Шинкаренко принадлежит "Мариуполю" и аренда в Краматорск закончится 30-го июня 2021-го. В первой части сезона в активе 20-летнего правого защитника один гол и безапелляционное место в старте команды-аутсайдера Первой лиги. Несмотря на результаты всего коллектива, игра футболиста должна удовлетворять тренерский штаб Остапа Маркевича, так что увидеть его на уровне Премьер-лиги мы можем уже в следующем сезоне.

РУСЛАН ПИСНЫЙ ("Альянс")

Воспитанник сумской "Барсы" всю карьеру провел в пределах области, а с 2015-го по 2019-й год выступал на любительском уровне сперва за "Агробизнес-TSK", а затем и за сам "Альянс", с которым обрел статус профи. Смотря на игру Руслана, сложно предположить, что ему всего лишь 23 года, настолько плотно игрок застолбил за собой место в стартовом составе. Играет он флангового защитника, иногда левого, но больше опасности создает у чужих ворот именно справа - такой себе наследник славы Петра Стасюка в прошлогоднем "Минае".

Писный забил два гола и отдал две результативные передачи, а сам "Альянс" закрепился в середине турнирной таблице, при том, что команда еще и пережила эпидемию внутри коллектива. Оценен Руслан в 75 тысяч Евро по данным Трансфермаркета, но его стоимость явно будет стремительно расти в дальнейшем.

ЕГОР ПРОКОПЕНКО ("Оболонь")

Еще один патриот своего края, который являясь воспитанником киевского "Арсенала" и школы "Атлет", выступает за команды структуры "Оболони" с 2015-го года. В Первой лиге удалось дебютировать еще 23-го апреля 2018-го в домашнем матче с "Рухом" (0:1). Но по-настоящему заявил о себе Прокопенко в прошлом сезоне, сыграв пятнадцать матчей в чемпионате и дважды в Кубке.

В нынешнем чемпионате в активе левого защитника "Оболони" девять игр, причем именно с приходом Павла Яковенко он стал твердым игроком основы. С восьмого по шестнадцатый тур Егор пропустил только 29 минут вне поля, а при нем команда пропустила только шесть мячей, в том числе с пенальти против "Кристалла" (0:1), когда Прокопенко и был принесен в жертву возникшей перед "пивоварами" необходимости отыгрываться.

Кстати, стоимость у 22-летнего крайнего защитника сейчас одна из самых низких для его позиции (50 тысяч Евро), тогда как дальнейшие перспективы команды, одного из скрытых фаворитов остатка сезона, самые радужные.

Вингеры/латерали

АНДРЕЙ ПОНЕДЕЛЬНИК ("Полесье")

Перед стартом сезона 2020/21 пришел в Житомир вингер расформированного "Калуша" и сходу застолбил за собой место в основе. В тринадцати играх Андрей Понедельник забил дважды и еще три раза находил результативными передачами партнеров по команде. Степень вовлеченности в голевые свершения "Полесья" у вингера существенная, ведь в целом команда забила лишь 15 голов в четырнадцати поединках, то есть с прямым участием Андрея забивалась ровно треть мячей житомирян.

Уроженец райцентра Каминь-Каширский в Волынской области провел детские годы в футбольных школах Ровенского и Тернопольского регионов. Уже взрослую карьеру Понедельник начал в тернопольской "Ниве", затем два года отыграл по аматорам за чортковский "Кристалл", где его и заметили скауты черновицкой "Буковины". Дебютировать в "Калуше" так и не удалось из-за пандемии, но на тот момент (прошлая зима) трансфер из Черновцов казался повышением. Что уж говорить о приходе в "Полесье" и последующей игре 23-летнего полузащитника на уровне Первой лиги. Так что цена на вингера, одинаково успешно действующего на обоих флангах, определенно будет и дальше расти. Кстати, следующим летом у него заканчивается контракт.

НАЗАРИЙ ВОРОБЧАК ("Прикарпатье")

Еще в "постковидной" доигровке прошлого сезона о Назарие Воробчаке узнал зритель с широких телеэкранов. Ведь матч "Оболонь" - "Прикарпатье" (3:3) транслировался каналом Футбол 1, а Назарий в нем оформил свой первый гол в профи-карьере и помог команде избежать поражения в результативной перестрелке. Тот мяч так и остался единственным в сезоне, но утвердил Воробчака в статусе футболиста основы и даже с приходом нового тренера в "Прикарпатье" этот статус был непоколебим.

Кстати, иванофранковцы поступили дальновидно и подписали долгосрочное, как для Первой лиги, соглашение с талантом. Свободным агентом он станет не ранее конца следующего года. Возможные отступные же за него уже сейчас составят 50 тысяч Евро по оценкам Transfermarkt.

МАКСИМ ПРОЦИВ ("Нива")

Статус незаменимого для, едва перешагнувшего 20-летний рубеж, футболиста, не является тяжелой ношей. В "Ниве" Максим Процив свой на 100% и отблагодарил болельщиков голом и тремя ассистами в сезоне 2020/21. Кстати, еще в январе текущего года на талантливого полузащитника обратил внимание клуб УПЛ. Правда "Александрия" решила взять его на сборы лишь со своим дублем. Но все равно уровень серьезный для на тот момент юного представителя клуба Второй лиги.

Большую часть первой половины сезона Максим Процив в тернопольской "Ниве" закрывал позицию правого латераля и при этом был штатным исполнителей подач со стандартов. Как и другие фигуранты нашей номинации, Даниил Ермолов, Роман Волохатый и Юрий Мате, Процив клиент агентства MSM Group и оценен им уже сейчас в 75 тысяч Евро.

ИВАН ТИЩЕНКО ("ВПК-Агро")

Черкасский талант находился в системе уже двух клубов Премьер-лиги, но сыграть в основе пока что так и не было суждено. Зато для новичка Первой лиги Иван Тищенко стал настоящим "бриллиантом", добавив игре "ВПК-Агро" в дебютный год на этом уровне не только изобретательности, но и красок. Причем подписал соглашение с клубом из Магдалиновки Тищенко еще перед весенним карантином. В прошлом сезоне он уже проделывал путь из Второй лиги в Первую, выступая за почти родную "Черкащину". Но, видать предчувствуя неладное, решил покинуть тонущий корабль еще после осенней части безрадостного для детища Владимира Лашкула сезона.

Свой единственный гол в осенней части сезона 2020/21 Иван Тищенко провел в Кубке, зато в чемпионате отдал сразу три результативных передачи. Он один из лидеров команды, которая уже весной попытается закрепиться в середине таблицы. Просто избежать вылета, в связи со снятием "Горняка-Спорта" и безнадежностью положения "Кристалла", теперь подопечным Сергея Соловьева будет несложно.

АРТУР МУРЗА ("Горняк-Спорт")

А вот и представитель команды, которая из-за смены приоритетов спонсора вынуждена была сняться с соревнований, находясь на четвертом месте. Артур Мурза еще в крепком "Авангарде" Косевича не терялся, летом же он решил последовать примеру опытных коллег и также уйти из Краматорска ради новых, более серьезных, вызовов. Как по мне, 20-летнему хавбеку удалось "показать товар лицом" сполна, что подтверждает и рост его стоимости по мнению Трансфермаркета на 50 тысяч за неполные полгода.

В команде Игоря Жабченко Артур чаще всего исполнял роль левого вингера, при том, что ударная нога у него правая. Инвертированный статус не помешал Мурзе оформить три гола и сделать результативную передачу в 17 матчах Первой лиги, а также добавить к ним ассист в Кубке.

ИВАН ГЛЫВЫЙ ("Кристалл")

Сделаем исключение для возрастного по меркам нашего хит-парада игрока, у которого не самая приятная футбольная судьба. Тем более, что Иван Глывый является едва ли не единственным светлым пятном в сером "Кристалле". Клуб занимает последнее место и вряд ли поднимется выше по итогам сезона, учитывая не совсем ясные финансовые перспективы.

Уже в 18 лет уроженец Херсонской области дорос до дубля симферопольской "Таврии", на тот момент команды Премьер-лиги из еще абсолютно украинского Крыма. По причине вторжения России на полуостров флагман и первый чемпион независимой Украины вынужден был перебраться на материк. Понятно, что уже и без десятой доли былого финансирования и с потерей статуса. Глывый же не успел себя показать во всей красе на взрослом уровне, так что вернулся в чемпионат Херсонской области, где его и заметил "Кристалл".

За пять лет, которые Глывый провел в коллективе, он стал таким же его лицом, как и несменный капитан, 36-летний Сергей Цой. Но если ветеран темпа Первой лиги уже не выдерживает и по ходу первого круга быстро потерял место в старте, то Иван запомнился красивыми голами, которых набралось шесть в шестнадцати матчах, с учетом Кубка. Вместе с Игорем Семениной они не только, с большим отрывом, самые дорогостоящие футболисты "Кристалла" (100 и 150 тысяч Евро соответственно), но и по сути единственная надежда херсонцев на спасение от вылета.



АЛЕКСАНДР ЧЕБАНЕНКО ("Авангард")

150 километров разделяет Великую Новоселку и Краматорск, куда добирался на тренировки Александр Чебаненко. Не зря, ведь дебют на взрослом уровне получился для воспитанника "Авангарда" впечатляющим. Клуб летом негласно объявил курс на резкое омоложение, не став продлевать контракты с главным тренером и полутора десятком футболистов прошлогоднего состава. Но и серьезного усиления не последовало, что дало пропуск в состав основы ряду молодых футболистов из академии.

Чебаненко стал одним из тех, кто не просто получил шанс проявить себя на уровне Первой лиги, но и блестяще им воспользовался. Семь выходов в стартовом составе на позиции левого вингера, пять появлений со скамейки - гол и две результативные передачи в сухом остатке. Transfermarkt уже "повесил" на него ценник в 50 тысяч Евро, а с учетом рабочей ноги Александр является преемником Артура Мурзы и по позиции на поле, и по исполняемым функциям. Если Чебаненко продолжит прогрессировать в том же духе, то выиграть у "Кристалла" гонку за сохранение прописки в Первой лиге по итогам сезона "Авангарду" не составит труда.

В следующей "серии", последней для нашего повествования, познакомимся с молодыми футболистами, которые стали открытиями года Первой лиги в атакующих амплуа и пока еще остаются выступать в не самом сильном украинском дивизионе.