ПФЛ объединит трансляции матчей Первой и Второй лиг на одном канале

Профессиональная футбольная лига, которая возглавляет чемпионаты в Первой и Второй лигах, запланировала создание новой Интернет-платформы для соревнований из мобильной версией. А также будет Youtube-канал, который должен объединить прямые трансляции всех поединков.

На этом же канале, по словам президента ПФЛ Александра Каденко, будут оперативные обзоры матчей и сюжеты о лучших голах.

Будут отдельные программы о наших клубах, сюжеты и интервью с игроками и тренерами. Болельщиков ждут разнообразные викторины и конкурсы с призами как от партнеров, так и от клубов.

В то же время президент ПФЛ считает, что время для внедрения платных трансляций еще не пришло.

Если в телевизионных каналов будут интересные предложения, которые будут отвечать потребностям ПФЛ и нашей аудитории, мы с удовольствием рассмотрим их на взаимовыгодных условиях. По поводу платного просмотра, считаем, что сейчас не время с разных точек зрения. Сначала нужно довести наш продукт до надлежащего качества трансляций и сопроводительного контента, чтобы это соответствовало запросу аудитории и готовности к такому формату.

Напомним, что сейчас трансляциями матчей Первой и Второй лиг занимаются сами клубы на собственных Youtube-каналах.