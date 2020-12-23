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ПФЛ объединит трансляции матчей Первой и Второй лиг на одном канале
Своем собственном
Профессиональная футбольная лига, которая возглавляет чемпионаты в Первой и Второй лигах, запланировала создание новой Интернет-платформы для соревнований из мобильной версией. А также будет Youtube-канал, который должен объединить прямые трансляции всех поединков.
На этом же канале, по словам президента ПФЛ Александра Каденко, будут оперативные обзоры матчей и сюжеты о лучших голах.
Будут отдельные программы о наших клубах, сюжеты и интервью с игроками и тренерами. Болельщиков ждут разнообразные викторины и конкурсы с призами как от партнеров, так и от клубов.
В то же время президент ПФЛ считает, что время для внедрения платных трансляций еще не пришло.
Если в телевизионных каналов будут интересные предложения, которые будут отвечать потребностям ПФЛ и нашей аудитории, мы с удовольствием рассмотрим их на взаимовыгодных условиях. По поводу платного просмотра, считаем, что сейчас не время с разных точек зрения. Сначала нужно довести наш продукт до надлежащего качества трансляций и сопроводительного контента, чтобы это соответствовало запросу аудитории и готовности к такому формату.
Напомним, что сейчас трансляциями матчей Первой и Второй лиг занимаются сами клубы на собственных Youtube-каналах.
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