Сергей Ковалец: Черноморец - это команда Премьер-лиги по статусу, инфраструктуре и болельщикам

Наставник "Черноморца" Сергей Ковалец поделился впечатлениями о выступлении подопечных в осенней части сезона-2020/21. Напомним, что "Черноморец" длительное время лидировал в Первой лиге, однако на перерыв команда ушла третьей, правда, имея игру в запасе по сравнению с лидером "Агробизнес".

- Период межсезонья оказался на удивление коротким - всего три недели. На чем было решено сделать акцент в таких необычных условиях для подготовки? - интересуюсь у Сергея Ковальца.

- Этот календарный год был действительно непростым. Многие тренеры отмечают, что работать было крайне сложно. В частности, подготовительный период к сезону был небольшим. В первую очередь, нужно было работать с командой с точки зрения психологии. Мы говорили о том, что в футболе тридцать процентов - это тактика и органзации игры, а семьдесят - атмосфера в клубе. От того, насколько она благоприятна, в достижении конечного результата зависит многое.

- Вопрос кадрового характера перед стартом сезона беспокойства не вызывал?

- Мы усилились, пригласив двенадцать футболистов. Большинство из них - перспективные ребята. Понятно, что когда приходит большая группа игроков, то нужна сыгранность. На это потребовалось определенное время, и стоит отметить, что подопечные старались показывать качественный футбол. Есть надежда, что игроки будут прогрессировать и в дальшейшем.

- Выездная победа в матче с краматорским "Авангардом", проведение которого поначалу было под вопросом, добавила уверенности?

- Конечно. Каждый положительный результат дает толчок со знаком «плюс», а когда это происходит на самом старте сезона, то и подавно. Победа есть победа, и первые три очка, бесспорно, добавили хорошего настроения. Тем более, что "Авангард" - боеспособная команда, которая играет на хорошем уровне. Матч в Краматорске состоялся в мой день рождения, а это для игроков повышенная ответственность. Ребята стремились сделать мне подарок, и поэтому немного волновались. И хорошо, что в конце концов игра завершилась нашей победой.

- В поединках с "Горняком-Спортом", "Оболонью", "Полесьем" и "Кремнем" вашим подопечным удавалось в итоге достичь положительного результата незадолго до финального свистка. Чего здесь больше - хорошей физической готовности или спортивного везения?

- Здесь все в комплексе: и везение, и большое желание игроков. Мы всегда говорим, что "Черноморец" - это команда Премьер-лиги. По статусу, по бренду, по истории, по инфраструктуре и поддержке со стороны болельщиков. Поэтому естественно, что футболисты чувствуют давление относительно результата. Впрочем, они старались в первую очередь играть для поклонников, и нам очень приятно, что один из них - Артур Авагимян стал лучшим игроком первой лиги. Это совместная работа клуба, игроков, тренерского штаба и всех работников команды. Но пока мы говорим о промежуточном результате, ведь вся борьба еще впереди. Насколько известно, команд восемь хотят выйти в Премьер-лигу, поэтому нас ждут весьма интересные матчи по весне.

- Не секрет, что удерживать лидерские позиции на удивление трудно. Две подряд минимальные поражения в родных стенах - от тернопольской "Нивы" и "Агробизнеса" в разгар первого круга является свидетельством особого настроения против лидера или рокового стечения обстоятельств?

- Хороший вопрос. Все команды, играя с "Черноморцем", имеют повышенную мотивацию и стремятся обязательно выиграть. Почти все тренеры на послематчевых пресс-конференциях говорили, что подготовка к поединку с нашей командой была достаточно тщательной и было большое желание ее победить. И это нормально. А что касается матчей, в которых результат был не в нашу пользу, то в них подопечные создавали немало моментов, однако не все удавалось реализовать. Впрочем, это проблема профессионального роста. Следует учитывать, что много игроков в команде появилось новых, молодых. Главное, что у них есть желание прогрессировать.

- Долгое время пандемия коронавируса обходила "Черноморец" стороной, однако после вояжа в Херсон в клубном лазарете количество больных стало заметно расти ...

- Приходилось слышать от некоторых людей, якобы мы не сдаем тесты, обманываем. Но это не так - каждые 10-12 дней "Черноморец" их сдавал, делая все в соответствии с требованиями медицинского протокола. Так, до поры до времени нашу команду коронавирус действительно обходил стороной, за что мы благодарим медицинский штаб клуба во главе с врачом Василием Вознюком. К сожалению, незадолго до перерыва в чемпионате уберечься не удалось. Вернувшись из очередного выезда, мы сдали тесты перед следующими поединками, которые у нескольких футболистов показали положительный результат. К сожалению, болеть в команде начали один за другим, и количество росло. Поэтому "Черноморец" стал очередным клубом в мире, которому не удалось избежать заражения этим коварным вирусом.

- Чем руководствовались, когда несмотря на массовое заболевание футболистов коронавирусом, было принято решение отправиться на выездной поединок с "Альянсом"?

- У нас было необходимое количество здоровых игроков. К тому же, имели молодых футболистов, которых нужно было проверить в матче с хорошей командой. Так, была возможность перенести игру на другой срок. Однако пообщавшись с руководством клуба, с игроками и представителями медицинского штаба, мы решили поехать в Сумы в количестве тринадцати человек. Все те футболисты, которые играли в поединке с "Альянсом", проявили себя с лучшей стороны.

- Нулевая ничья в Сумах, по единодушному мнению специалистов, стала положительным результатом для "Черноморца". Вы тоже так считаете?

- В том матче мы могли как выиграть, так и проиграть. В игре принимали участие много молодых игроков, которые не имели стабильного места в "основе". Понятно, что если бы мы противостояли "Альянсу" основным составом, то у нас было бы гораздо больше шансов на победу. Однако важнее всего то, что в Сумах мы могли проверить потенциал наших футболистов и оценить их действия. Что касается той игры, то мы сработали честно, сыграв матч.

- На зимние каникулы "Черноморец" вынужден был уйти досрочно из-за массового заболевания в команде. Когда стало понятно, что запланированные на конец осени матчи с "Авангардом" и "Волынью" придется перенести на весну?

- Мы готовились к обеим этим поединкам, имея желание доиграть осеннюю часть сезона полностью в соответствии с календарем. Однако сдав тесты по возвращении из Сум, оказалось, что из тех футболистов, которые были задействованы в игре с "Альянсом", заболело еще несколько. После этого и стало понятно, что для проведения двух заключительных осенних матчей мы просто не наберем состав, и будет лучше перенести их на весну.

- Какие матчи осенней части чемпионата оставили у вас ощущение нереализованности?

- Каждый матч - это новая история. Несмотря на его статус и итог мы всегда благодарили футболистов, ведь у них было большое желание. Они играли с открытым сердцем, сражаясь за Одессу, за "Черноморец". И это правда. Мы подопечным всегда говорим: если вы играете от души для болельщиков, и при этом думаете и получаете удовольствие от игры, то очень важно, чтобы после матча раздавались аплодисменты. Если они будут при любом итоге, то это будет означать, что мы на правильном пути.

- В ходе чемпионата "Черноморец" задействовал большую группу новичков и игроков, вернувшихся в команду. Оправдали ли они ваши ожидания?

- Все футболисты тренировались и играли с большим желанием. Даже те, у кого меньше игровой практики, пытались проявить себя, как настоящие профессионалы. Надеемся, что так будет и впредь.

- Основная тяжесть турнирной борьбы в чемпионате лег на плечи 14-15 игроков. Не мало по-настоящему боевых единиц на длительной дистанции?

- Мы понимаем, что стабильность - это признак мастерства. Даже пример "Ливерпуля", в обойме которого 14-16 основных исполнителей, это показывает. Так и у нас. Впрочем, мы давали шанс игрокам и в Кубке Украины, и в концовке осенней части чемпионата, когда пошли травмы, болезни и дисквалификации. Естественно, что нам хотелось бы иметь одинаковых по уровню игроков на каждую из игровых позиций. Однако мы понимаем, что сыгранность и целостность игры как раз зависят от стабильности состава.

- Одним из самых полезных футболистов "Черноморца" образца осенней части сезона стал Артем Колбаса, на счету которого ряд решающих голов. Похоже, что он быстро влился в новый коллектив.

- Артему это было сделать легче, чем другим, ведь наш тренерский штаб знал его возможности по предыдущей работе. В сыгранных матчах он старался, забив пять мячей и продуктивно проявив себя в командных действиях. У Колбасы есть хорошие перспективы - впрочем, как и у каждого игрока "Черноморца". Поэтому приятно, что на определенном этапе он оправдал надежды одесских болельщиков.

- Приятным для "Черноморца" фактом стало признание лучшим игроком первой лиги Артура Авагимяна. Как думаете, за счет каких качеств он получил это звание?

- Очень хорошо, что его игровую деятельность отметили главные тренеры, работающие в первой лиге. Надеемся, что для Авагимяна это своеобразный аванс на будущее. В настоящего мастера можно вырасти благодаря одному проценту таланта и девяносто девяти процентам кропотливого труда. Это как раз и касается Артура, у которого есть хороший потенциал. Парень любит работать на тренировках, хочет много знать о теории. Мы всегда приводим для наших подопечных примеры лучших игроков мира, рассказывая и показывая, как проходило и проходит их становления, как они ведут себя на футбольном поле и вне его.

- Сейчас в футбольных кругах Одессы только и разговоров, как о том, удастся ли "Черноморцу" удержать этого футболиста в зимний период?

- Это прерогатива клуба. У Артура не было стабильной игровой практики в командах, в которых выступал ранее. А вот в "Черноморце" он играет интересно, и даже можно сказать, нестандартно. Он может взять игру на себя, обыграть, отдать остроумный пас, забить. Для Авагимяна, впрочем, как и для любого игрока, крайне важна игровая стабильность. В одном из интервью он сказал, что чувствует доверие со стороны тренерского штаба, и сама схемы игры подходит для него. Поэтому все, что связано с будущим, зависит непосредственно от него. Надо много работать и думать на фубольному поле.

- Как спланированная работа "Черноморца" в зимний период?

- Планируем 20 января собраться в Одессе. А пока что три дня назад футболисты начали работать в режиме онлайн в домашних условиях по индивидуальным планам. Все это происходит под бдительным взглядом нашего тренера по фитнессу Виктории Самар и моих ассистентов - Вячеслава Нивинського, Алексея Антонова, Андрея Ущаповского и Евгения Боровика. Все они контролируют каждую тренировку, фиксируя показатели подопечных. Викторию Викторовну, которая отличается большой требовательностью, мы в шутку называем Победа Викторовна. Поэтому надеемся, что из отпуска футболисты вернутся без лишнего веса и в хорошем одесском настроении (улыбается).

- Что ждете от Нового 2021 года?

- Прежде всего, как говорят в Одессе, "чтобы вы нам были здоровы!" А еще мира и согласия. И, конечно же, побед на всех уровнях. Искренне желаю их каждому члену команды и нашим болельщикам.