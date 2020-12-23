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Президент Вереса: Мне не совсем понятны такие команды, как Ингулец, Колос и Минай

Первая лига
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Иван Надеин считает, что прибыльный футбольный бизнес-проект можно выстроить только в крупных населенных пунктах

Президент Вереса: Мне не совсем понятны такие команды, как Ингулец, Колос и Минай
Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин высказал свое мнение о командах, которые базируются в небольших населенных пунктах.

"Мне не совсем понятны в современном украинском футболе такие команды, как "Ингулец", "Колос" и "Минай". Да, это достаточно амбициозные команды, у которых есть поддержка президентов клубов. Уважение людям, которые вкладывают достаточно безумные деньги.

У них даже есть результат, но нет города, который будет поддерживать эту команду. Если там живут тысяча-две людей, то какая стратегия будет на 5-10 лет? Это не бизнес-модель. Когда у президента клуба исчезнет интерес к финансированию – исчезнет и сам клуб", – сказал Надеин.

Интересно, что в случае свое выхода в УПЛ, "Верес" в следующем сезоне собирается играть домашние матчи в 40-тысячном райцентре Вараш, так как арена в Ровно не будет готова к принятию матчей элитного дивизиона.

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В статье: Верес (Ровно) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай Иван Надеин
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Источник:
VERES TV

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