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Президент Вереса: Мне не совсем понятны такие команды, как Ингулец, Колос и Минай
Иван Надеин считает, что прибыльный футбольный бизнес-проект можно выстроить только в крупных населенных пунктах
Президент "
"Мне не совсем понятны в современном украинском футболе такие команды, как "Ингулец", "Колос" и "Минай". Да, это достаточно амбициозные команды, у которых есть поддержка президентов клубов. Уважение людям, которые вкладывают достаточно безумные деньги.
У них даже есть результат, но нет города, который будет поддерживать эту команду. Если там живут тысяча-две людей, то какая стратегия будет на 5-10 лет? Это не бизнес-модель. Когда у президента клуба исчезнет интерес к финансированию – исчезнет и сам клуб", – сказал Надеин.
Интересно, что в случае свое выхода в УПЛ, "Верес" в следующем сезоне
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