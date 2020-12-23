Сачко: Волынь – это бренд, который уважают в Украине, многие футболисты хотят сюда

Главный тренер " Волыни " Василий Сачко рассказал о кадровой ситуации в луцком клубе и планах команды на зимнее межсезонье.

- Бондаренко, Кейта, Тетеренко – эти ребята больше нам не помогут в этом сезоне. Мы очень благодарны им за сотрудничество, однако дальше они будут защищать цвета других клубов. Есть другие ребята, с которыми ведем переговоры, есть хорошие качественные футболисты, которые могут присоединиться к нам, но только как это будет согласовано с руководителями и учредителями клуба, будут подписаны контракты – тогда мы сможем о них говорить.

"Волынь" – это бренд, который уважают в Украине, многие футболисты хотят сюда, здесь создано много хороших условий для того, чтобы играть выше, чем сегодня она находится. На балансе также инфраструктура, детская школа, на которые клуб тратит средства, мы, конечно же, разговаривали с владельцами и о том, чтобы в проекте Луцк или "Волынь" имели стадион с искусственным покрытием. Это необходимость – в зимнее время года наши детские команды ищут спортивные залы, не имея возможности заниматься на свежем воздухе. Почти во всех областных центрах и крупных городах есть искусственные поля, и я не понимаю, почему такого нет у нас. Поэтому – есть интерес, руководство об этом знает, и я надеюсь, что в ближайшее время такое поле появится и у нас.

- Какие планы у команды по зимним сборам?

- У нас сейчас футболисты в отпуске, однако у них есть индивидуальные планы тренировок, чтобы быть готовыми к работе на сборах. Предварительно мы собираемся 20 января, хотя, опять же, определенные коррективы может внести возможный локдаун или ситуация в стране. У нас есть план сборов, сейчас мы планируем встретиться с руководством, этот план утвердить, и тогда вы сразу же будете об этом знать.