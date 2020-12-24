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Металлист 1925 Кривенцова будет искать усиление в дочерней команде
А на сборе проведут 8 спаррингов
Футболисты "
Тренировочный процесс будет происходить на загородной базе команды в Высоком.
На 21 февраля запланирован вылет на сборы в Турцию. Там подопечные Валерия Кривенцова проведут 8 контрольных матчей. Вернутся домой харьковчане 8 марта.
Кадровых изменений в "Металлисте 1925" пока нет. А потенциальные новички будут в команде уже на первом сборе. Среди них будут и лучшие игроки дочерней команды "Металлиста 1925" - харьковского "Авангарда", который финишировал с "серебром" чемпионата Харьковской области и завоевав Кубок области.
Сам "Металлист 1925" по итогам осенней части чемпионата Украины в Первой лиге занимает 5 место, хотя имеет амбиции выхода в УПЛ, а для этого надо занимать место в первой тройке.
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