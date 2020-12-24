  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист 1925 Кривенцова будет искать усиление в дочерней команде
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 Кривенцова будет искать усиление в дочерней команде

Первая лига
(1 голосов)

А на сборе проведут 8 спаррингов

Металлист 1925 Кривенцова будет искать усиление в дочерней команде
Новина українською

Футболисты "Металлиста 1925" из Первой лиги начнут подготовку к весенней части чемпионата Украины 13 января.

Тренировочный процесс будет происходить на загородной базе команды в Высоком.

На 21 февраля запланирован вылет на сборы в Турцию. Там подопечные Валерия Кривенцова проведут 8 контрольных матчей. Вернутся домой харьковчане 8 марта.

Читайте такжеСборная полугодия чемпионата Первой лиги от UA-Футбол

Кадровых изменений в "Металлисте 1925" пока нет. А потенциальные новички будут в команде уже на первом сборе. Среди них будут и лучшие игроки дочерней команды "Металлиста 1925" - харьковского "Авангарда", который финишировал с "серебром" чемпионата Харьковской области и завоевав Кубок области.

Сам "Металлист 1925" по итогам осенней части чемпионата Украины в Первой лиге занимает 5 место, хотя имеет амбиции выхода в УПЛ, а для этого надо занимать место в первой тройке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков) тренировочный сбор Авангард (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dortmund 09 (Киев)
24.12.2020 в 09:23
В следующем сезоне, хотелось бы, что бы Металл и Металлист 1925 стали единой командой. И что бы этот совместный проект заинтересовал Ярославского.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...