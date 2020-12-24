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Мэр Херсона: Если футболисты Кристалла играют в букмекерских конторах, тогда пусть деньги вкладывают в свой клуб
Херсонский клуб провалил осеннюю часть сезона
Мэр Херсона Игорь Колыхаев высказался относительно положении дел в местном "
Колыхаев заявил, что развивать "Кристалл" необходимо за счет инвестиций и предложил превратить муниципальный клуб в акционерное общество.
Не обошлось без скандальных заявлений. Колихаев обвинил футболистов "Кристалла" в договорных матчах.
"Я буду смотреть, как вы играете, и в каком состоянии находятся футболисты. Если они играют в букмекерских конторах, тогда пусть деньги вкладывают в свой клуб ", - заявил Колыхаев.
На это директор клуба Сергей Шевцов заявил, что оснований для подозрений нет, а неудачные выступления команды связаны с неготовностью.
"В Первой лиге сложилась такая ситуация, что мы оказались не готовы. Сразу появилось куча грязи, куча критики", – сказал Шевцов.
Напомним, что в 2018 МВД заявило о проведении следственных действий в отношении 35 клубов из-за договорных матчей, среди которых фигурировал и "Кристалл".
Также отметим, что осеннюю часть сезона "Кристалл" завершил на последнем месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе херсонского клуба всего 4 балла.
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