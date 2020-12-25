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Прикарпатье покинул опытный защитник

Первая лига
(1 голосов)

Закончился контракт

Прикарпатье покинул опытный защитник
Новина українською

В "Прикарпатье" из Первой лиги больше не будет выступать 33-летний защитник Роман Бочкур.

Он играл за франковцев с 2017 года.

Однако по истечении срока соглашения клуб решил попрощаться с опытным защитником.

В этом сезоне он провел 7 матчей в составе Команды родного края.

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В статье: Первая лига Роман Бочкур Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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