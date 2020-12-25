Первая лига
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Прикарпатье покинул опытный защитник
Закончился контракт
В "
Он играл за франковцев с 2017 года.
Однако по истечении срока соглашения клуб решил попрощаться с опытным защитником.
В этом сезоне он провел
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Источник:meta-ratings
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