Первая лига. Перспективные в атаке - суперсаб из Горишних Плавней, удачная замена Ямполя

Пришло время подытожить список футболистов-открытий Первой лиги в 2020-м календарном году. В целом сложный для всего мирового футбола периода имел и положительные грани, среди которых окно возможностей для роста и развития талантов. Второй по силе профи-дивизион Украины в этом плане даже лучше УПЛ, ведь здесь и без того всегда хватало перспективных молодых исполнителей.

Сегодня завершаем наш хит-парад тринадцатью футболистами центральной оси группы атаки, которые лучше всех, по субъективному мнению автора, проявили себя в период летней доигровки прошлого сезона и начале чемпионата 2020/21.

Атакующие полузащитники/инсайды

АРТУР РЯБОВ ("Волынь")

Принято считать молодого воспитанника "Волыни" едва ли не опорным, но мы бы отнесли его к более креативной категории ЦАП, либо даже назвали громким словом "глубинный плеймекер". Доверие тренера Артур Рябов начал получать еще в прошлом сезоне, когда с "крестоносцами" работал Андрей Тлумак, а приход Василия Сачко на тренерский мостик не только не пошатнул его степень, но и укрепил.

Дебютировать в основе "Волыни" Рябов успел еще в концовке сезона 2018/19, сыграв одну минуту против "Горняка-Спорта" (0:0). Затем отсидел в запасе оба стыковых матча с "Карпатами", а с нового чемпионата уже более активно подпускался к составу. Прошлый сезон получился уже куда более продуктивным - Рябов успел сыграть 27 матчей в Первой лиге и Кубке, сделав две результативные передачи и заработав девять желтых карточек. Подобная "любовь" к нарушениям еще аукнется Артуру уже в дерби с "Вересом" (0:2) в первом круге текущего чемпионата, когда он был удален. Но на тот момент полузащитник уже был безоговорочно основным исполнителем в командном рисунке новой "Волыни".

Отметиться голами Рябову пока что не удается, но, уверен, что это дело наживное. Весной "Волынь" ждет борьба за возвращение в УПЛ, а едва перешагнувший 20-летний рубеж, игрок уже оценен Трансфермаркетом в 125 тысяч Евро.

ИВАН БУДНЯК ("ВПК-Агро")

Об Иване Тищенко мы говорили в предыдущей части нашей трилогии. А вот и его более молодой коллега, который также запомнился едва ли не больше всех в составе новичка Первой лиги. 25-й номер чаще всего мелькает в атаках "ВПК-Агро", что неудивительно. Он является единственным в своей команде, кто сыграл во всех 18 матчах первой части сезона, с учетом кубковых. Лишь раз при этом Будняка не было в старте команды из Магдалиновки - недурно для 21-летнего!

К Сергею Соловьеву и его команде Иван присоединился еще летом 2019-го, когда "ВПК-Агро" обрел профессиональный статус, поэтому уже имеет за плечами звание победителя группы Б Второй лиги в прошлом сезоне. В дивизионе повыше Будняк также успел заработать определенные регалии, набрав шесть очков по системе "гол+пас" (3+3), выступая на позиции глубинного форварда с креном влево. Ну и вы же не станете удивляться, что является Иван Будняк воспитанником "Днепра"? Их в нашем хит-параде очень много...

ДМИТРИЙ КРЫСЬКИВ ("Металлист 1925")

А вот и единственный представитель харьковского клуба, который уже традиционно для истории своих выступлений в Первой лиге, осеннюю часть сезона провалил. Впрочем, помогло Дмитрию Крыськову раскрыться именно то, что помешало всей остальной команде стабильно добиваться результата, а именно, травма Ярослава Ямполя. Используя старые связи, Валерий Кривенцов организовал аренду 19-летнего хавбека за три дня до его юбилея, уже по ходу чемпионата. В первом же матче Крыськив запомнился эффективным кульбитом, а в дальнейшем был буквально незаменим, сыграв в одиннадцати встречах "от звонка до звонка".

Дмитрий забил один из голов в ворота "Авангарда" (2:1) и также ассистировал Дереку на победный гол с "Прикарпатьем" (1:0). В оставшихся поединках "Металлист 1925" три раза сыграл вничью со счетом 0:0, дважды победил и аж в четырех случаях потерпел поражение. Но есть стойкое ощущение, что если бы не изобретательность и креатив Криськова, неудачных результатов было бы еще больше. Понятно, что с возвращением Ямполя, совместить их обоих на поле одновременно будет та еще задача для тренерского штаба, впрочем, и сам Криськив вернется в "Мариуполь" 30-го июня 2021-го, когда закончится срок его аренды, если не раньше.

ИВАН/НИКОЛАЙ КОГУТЫ ("Агробизнес")

Каюсь, намеренно не включал Николая Когута во всевозможные символические сборные ранее, дожидаясь прогресса его брата.

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Понятно ведь, что близнецы наибольшую эффективность показывают лишь сообща. Со стартом чемпионата 2020/21 фанаты "Агробизнеса" дождались этого момента - к летнему уровню Николая в доигровке прошлого сезона, наконец, поднялся Иван. Братья стали лидерами команды по игровому времени, причем именно Иван провел на поле больше всех (1478), почти что на целый полноценный матч (88 минут) больше брата!

В 17 играх, с учетом кубковых, на счету Николая Когута два гола и пять результативных передач, у Ивана за чуть большее игровое время гол и три результативные передачи - причем все в рамках Первой лиги. Это еще более важно, с учетом того, что Александр Чижевский не стеснялся использовать универсальность Вани в большей степени, чем у брата. Если Николай стабильно играл правого инсайда в формации 3-4-2-1, то Иван периодически закрывал всю противоположную бровку в статусе "латераля". Есть мнение, что именно этой ротацией позиций тренер окончательно "прокачал" второго брата и сейчас их сложно представить по отдельности. Впрочем, до сих пор Когуты никогда не разлучались, начав карьеры с бережанской "Нивы" и затем продолжив параллельные выступления в "Чорткове", "Кристалле" из этого же города и, собственно, самом "Агробизнесе", в котором оказались в 19-летнем возрасте, перед стартом второлигового сезона 2017/18.

Для текущего лидера Первой лиги братья Когуты являются не только ключевыми исполнителями, но и ценными активами. Уже этой зимой за каждого из них можно заработать от 200 тысяч Евро, но вряд ли "Агробизнес" спешит продавать столь важных исполнителей, пока нет четкой ясности с амбициями клуба на концовку сезона...

МАКСИМ БРАГАРУ ("Черноморец")

За сиянием Авагимяна сверкание звездочки Брагару можно было и не заметить. Но трудолюбивый инсайд сам заставил себя замечать, причем ни в коем случае нельзя обвинить его в эгоизме. 21-го июля Максиму Брагару исполнилось только 18, но уже к тому моменту он имел за плечами 11 матчей на уровне Первой лиги и гол+пас в них. К концу прошлого сезона счетчик увеличился на четыре игры и еще одну комбинацию "гол+пас", которая удалась Максиму в последнем туре против "Металлурга" (4:1).

Текущий чемпионат Брагару начал в статусе игрока основы, который пользуется кредитом доверия от Сергея Ковальца. Лишь в трех матчах до самой зимней паузы Максим так и оставался сидеть на скамейке запасных - любопытно, что все они оказались для "моряков" победными. Тем не менее, нет повода считать, что Брагару потеряет место в заявке весной, тем более, что свое мастерство он подтвердил голом в выездном матче с "Кристаллом" (4:0) в двенадцатом туре.

Центрфорварды

ВЛАДИСЛАВ ГОРБАЧЕНКО ("ВПК-Агро")

Вы можете уже начинать писать гневные комментарии в духе "у аутсайдера пердива сразу три представителя в хит-параде, а из целого МХ 1925 только один??", но я все равно останусь при своем мнении - Владислав Горбаченко стал яркой вспышкой на небосклоне звезд Первой лиги сезона 2020/21, хоть и продолжительность свечения этого "квазара" оказалась быстротечной. У Владислава только три появления в старте, но при этом четыре гола, причем все их он забил уже к седьмому туру, на тот момент тратя на гол в среднем фантастические 26 минут! Начиная с 16-го октября Горбаченко больше не забивал и результативных передач не отдавал, при том, что ему уже 23 и "молодым" для нашего списка открытий он может считаться лишь относительно.

В прошлом сезоне Владислав Горбаченко защищал цвета "Калуша", а в сезоне 2016/17 выступал во Второй лиге за "Арсенал-Киевщину". Был в его карьере период и в структуре полтавской "Ворскле", но большего, чем 11 матчей без результативных действий в составе дубля, добиться он не смог. Вероятно, что голы в ворота "Альянса" (2:3), "Авангарда" (3:2) и "Прикарпатья" (1:0) после выходов на замену так и остануться самым светлым пятном в сезоне для Горбаченко. Но это все равно было круто.

СТАНИСЛАВ СОРОКИН ("Кремень")

20-летний центральный полузащитник атакующего плана брался "Кремнем" в аренду с прицелом на воспитание собственных молодых кадров на примере воспитанника "Динамо". Понятно, что для самого футболиста едва ли не самой большой мотивацией была возможность поработать под руководством Александра Головко. Тренера в команде уже нет, а вот арендное соглашение закончится лишь следующим летом. Как бы там ни было, осень 2020-го Станислав Сорокин однозначно может записать в раздел "актив" своего портфолио.

Шесть голов и две результативные передачи в 16 матчах, статус самого результативного игрока клуба с большим отрывом (у Кулиша всего три мяча) и безоговорочный статус основного исполнителя во в целом талантливом коллективе "Кремня". Причем сразу четыре взятия ворот соперников Сорокиным стали победными, а матчи, в которых он отдавал голевые передачи, просто становились "очковыми" для команды и приносили ничьи. Вот и выходит, что львиную долю из 18 очков кременчужан принес им именно арендованный исполнитель. Как бы "Колос" не захотел досрочно прервать соглашение, забрав Сорокина на повышение перед весенней частью сезона...

ЮРИЙ КОЗЫРЕНКО ("Горняк-Спорт")

Если большинство игроков горишнеплавненцев оказались на распутье после снятия клуба с турнира Первой лиги, то Козыренко просто вернулся в расположение "Ворсклы", которой и принадлежит его контракт. Безусловно, период под руководством Игоря Жабченко запомнится Юрию хет-триком в ворота "Металлиста 1925" (3:0), но больше вспомнить то и нечего по сути. Оставшиеся восемь встреч он провел неброско, в двух из них и вовсе появляясь "под премиалку", на пару минут в концовке.

Юрий Козыренко еще один воспитанник киевского "Динамо", который, тем не менее, даже имеет в активе девять матчей Премьер-лиги прошлого сезона. Другое дело, что в тех играх, в которых форвард появлялся более, чем на три минуты, полтавчане набрали лишь одно очко, против "Львова" (2:2). Все мы, наверняка, помним тот период, когда Юрий Максимов готовил основу к финалу Кубка, а в элитном чемпионате "заставил" отдуваться молодых. Получит ли Козыренко еще один шанс от наставника "Ворсклы"? Не верю, скорее всего, ему просто подыщут еще один вариант с арендой. Возможно, даже в Первой лиге.

АЛЕКСЕЙ ЩЕБЕТУН ("Металлург"/"Оболонь")

Не желая опускаться с родным запорожским "Металлургом" во Вторую лигу, еще один представитель академии "Динамо" подписал контракт с "Оболонью". Брался он, будем честны, под вторую команду, то есть все равно большую бы часть игрового времени получал дивизионом пониже. Но Алексей самостоятельно изменил данное положение вещей и свой шанс использовал. Самый яркий перфоманс - это дубль в Горишних Плавнях с выхода Алексея на замену и перевернутый ход того матча в пользу команды Павла Яковенко (3:2). Туром ранее Щебетун забил один из голов в ходе погрома краматорского "Авангарда" (5:0), так что дальнейшие перспективы в составе "пивоваров" у него весьма радужные.

У Щебетуна только два полных матчах в первой команде "Оболони", но с ролью "бэкапа" для Батальского он справляется отлично, являясь гармоничной составляющей успехов "пивоваров" и вовремя подставляя команде плечо своими результативными действиями. К 23 годам форвард успел уже не только сыграть в УПЛ, но и понюхать легионерского пороху в Высшей лиге Беларуси. Так что текущая стоимость на сайте Transfermarkt (50 тыс. Евро) выглядит даже заниженной.

ИЛЬЯ ЗУБКОВ ("Альянс")

Немного в Первой лиге молодых игроков с солидным европейским бэкграундом за плечами, Илья Зубков один из них. Разуверившись пробиться в основу киевского "Динамо", игрок с 2016-го года сменил три клуба в подэлитных дивизионах Чехии, а также пробовал свои силы в "Капфенберге", одном из аутсайдеров Второй Бундеслиги Австрии.

В "Альянсе" Зубков также не был основным, по игровому времени уступив не только Сергею Загинайлову, но и Николаю Агапову. При этом два своих мяча Илья забил, первый же спустя всего одиннадцать минут после дебютного выхода на поле в Волочиске (1:2). Почти год Зубков находился без игровой практики, поэтому тот мяч вдохновил его на дальнейшие подвиги и вскоре нападающий активно поучаствовал в разгроме "Авангарда" (3:0). Пройдя тренировочные сборы с командой, он, наверняка, еще больше прибавит и уже весной в нападении липоводолинцев мы увидим куда более серьезную конкуренцию за место в составе.

АРТЕМ КОВБАСА ("Оболонь"/"Черноморец")

Пять игр в старте, шесть выходов на замену и пять голов - одесские болельщики сходу полюбили нападающего, пришедшего из "Оболони" в середине сентября. На Крещение ему уже исполнится 24, но по-настоящему заявил о себе Артем именно в этом сезоне. Причем символичным стал его дебютный гол за "Черноморец", спустя пять минут после выхода на замену в гостевом матче с "Оболонью", бывшей командой! Ковбаса тогда счет сравнял, а вскоре Авагимян принес гостям победу (3:2). Спустя же три недели Артем еще раз сравнял счет в выездном поединке, в этот раз спас свою команду от поражения с "Полесьем" (1:1), чем окончательно влюбил в себя торсиду из Южной Пальмиры.

В прошлом чемпионате на один забитый мяч Ковбасе требовалось в среднем 12 игр, так что легко можно оценить насколько увеличилась его эффективность в составе "моряков". Символизм можно усмотреть еще и в том, что если свой дебютный гол сезона Ковбаса забил в ворота самой "Оболони", то второй на поле стадиона "Юбилейный" в Буче, который является домашним для дубля "пивоваров". Такой себе, привет от Артема Ковбасы клубу, который перестал в него верить, а также благодарность тренеру, который не прекратил это делать, даже сменив прописку.

ЕГОР ТВЕРДОХЛЕБ ("Горняк-Спорт")

Подытожим наш список открытий 2020-го в Первой лиге нападающим, который в 19-летнем возрасте стал лучшим в своем амплуа в "Горняке-Спорте" и также разделил пальму первенства с более опытными коллегами по клубу в перечне лучших ассистентов. При этом Егор Твердохлеб 15 раз в этом сезоне появлялся со скамейки запасных, однозначно получая еще и негласный приз "суперсаба" по всему дивизиону.

Двадцать лет Твердохлебу исполнилось уже в канун Нового года, а дебютировал он на взрослом уровне в конце июня в матче с "Ингульцом" (1:2), появившись, что удивительно, в том поединке в основе. В девяти матчах летней доигровки сезона 2019/20 он голов не забивал и результативных передач не делал, но стоило начаться новому чемпионату, как они посыпались, словно из рога изобилия. В первом же туре Твердохлеб едва не принес своей команде победу в Одессе (1:1), затем забил в Кубке "Металлургу" (4:1). Спустя девять дней отметился Егор и голом в ворота "ВПК-Агро" (3:0), снова в выездном матче - и все это в сентябре. Октябрь получился менее успешным по части завершения атак, но в шести матчах месяца Твердохлеб оформил три ассиста. И снова команда неизменно побеждала, если за дело брался Егор. Наконец, именно Егор Твердохлеб стал автором пока что последнего гола в истории профессиональной команды "Горняк-Спорт", забив второй мяч в ворота "Прикарпатья" (2:1) в матче 16-го тура.

Дальнейшую историю вы знаете - Ferrexpo решил оптимизировать расходы и сосредоточиться на поддержании в Горишних Плавнях лишь детско-юношеской академии. Ну а игрокам, в том числе самым ярким, был предоставлен статус свободных агентов. Для Егора Твердохлеба как раз осення часть текущего сезона стала идеальной "вывеской", которая должна дать пропуск в дальнейшую успешную футбольную жизнь.