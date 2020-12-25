Первая лига
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Альянс из Сумщины объявил нападающего лучшим игроком года
Забивал, правда, немного
"
В этом сезоне на счету 27-летнего Николая 3 гола в 12 поединках.
Второе место занял полузащитник Александр Лучик, а третье - еще один нападающий Сергей Загинайлов (7 голов в 12 матчах).
После 14 сыгранных матчей осенней части чемпионата (еще 1 игра в запасе) "Альянс" занимает 8 место в своем дебютном сезоне в Первой лиге.
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Источник:Альянс
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