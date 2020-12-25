Альянс из Сумщины объявил нападающего лучшим игроком года

" Альянс " из Липовой Долины Сумской области по итогам голосования болельщиков назвал лучшим игроком команды в 2020 году Николая Агапова.

В этом сезоне на счету 27-летнего Николая 3 гола в 12 поединках.

Второе место занял полузащитник Александр Лучик, а третье - еще один нападающий Сергей Загинайлов (7 голов в 12 матчах).

После 14 сыгранных матчей осенней части чемпионата (еще 1 игра в запасе) "Альянс" занимает 8 место в своем дебютном сезоне в Первой лиге.