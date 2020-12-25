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Альянс из Сумщины объявил нападающего лучшим игроком года

Первая лига
(1 голосов)

Забивал, правда, немного

Альянс из Сумщины объявил нападающего лучшим игроком года
Новина українською

"Альянс" из Липовой Долины Сумской области по итогам голосования болельщиков назвал лучшим игроком команды в 2020 году Николая Агапова.

В этом сезоне на счету 27-летнего Николая 3 гола в 12 поединках.

Второе место занял полузащитник Александр Лучик, а третье - еще один нападающий Сергей Загинайлов (7 голов в 12 матчах).

После 14 сыгранных матчей осенней части чемпионата (еще 1 игра в запасе) "Альянс" занимает 8 место в своем дебютном сезоне в Первой лиге.

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В статье: Первая лига Сергей Загинайлов Александр Лучик Николай Агапов Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
Альянс

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