Металлист 1925 подписал первого зимнего новичка

" Металлист 1925 " подписал контракт с первым зимним новичком. Им стал уже бывший полузащитник "Горняка-Спорт" Юрий Батюшин.

Соглашение сторон начнет действовать с 1 января 2021 года.

Отметим, что 28-летний хавбек является воспитанником "Стали", где и начинал свою профессиональную карьеру.

В "Горняке-Спорт" Батюшин выступал с лета 2017 года, а до этого играл за "Николаев".