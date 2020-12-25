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Металлист 1925 подписал первого зимнего новичка
Ряды команды пополнил хавбек Юрий Батюшин
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Соглашение сторон начнет действовать с 1 января 2021 года.
Отметим, что 28-летний хавбек является воспитанником "Стали", где и начинал свою профессиональную карьеру.
В "Горняке-Спорт" Батюшин выступал с лета 2017 года, а до этого играл за "Николаев".
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Источник:Телеграм-канал Металлиста 1925
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