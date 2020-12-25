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Металлист 1925 подписал первого зимнего новичка

Первая лига
(2 голосов)

Ряды команды пополнил хавбек Юрий Батюшин

Металлист 1925 подписал первого зимнего новичка
Новина українською

"Металлист 1925" подписал контракт с первым зимним новичком. Им стал уже бывший полузащитник "Горняка-Спорт" Юрий Батюшин.

Соглашение сторон начнет действовать с 1 января 2021 года.

Отметим, что 28-летний хавбек является воспитанником "Стали", где и начинал свою профессиональную карьеру.

В "Горняке-Спорт" Батюшин выступал с лета 2017 года, а до этого играл за "Николаев".

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В статье: Юрий Батюшин Металлист 1925 (Харьков)
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