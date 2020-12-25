Директор Кристалла: Горисполком выделил клубу 5 млн гривен, но это не та сумма, на которую мы рассчитывали

Директор херсонского " Кристалла " Сергей Шевцов рассказал о финансовом положении дел в клубе, который финансируется из казны города.

"25 декабря состоялась бюджетная сессия горисполкома, на которой для функционирования ФК "Кристалл" выделено пять миллионов гривен. Если откровенно, это не та сумма, на которую мы рассчитывали. Нам посоветовали найти инвесторов, которые бы подставили плечо. Сейчас этим и заняты.

На 30 декабря у меня запланирована встреча с мэром Херсона Игорем Колыхаевым. Надеюсь, что во время обмена мнениями я получу ответ на многие организационные вопросы.

О том, что "Кристалл" может сойти с дистанции - не может быть и речи. Другое дело, что не совсем понятны принципы его функционирования в будущем: как коммунальное предприятие, или как акционерное общество. И важно побыстрее определиться, потому что целой группы футболистов "Кристалла" закончились контракты и важно знать, какие финансовые условия мы можем предложить игрокам", - сказал Шевцов.

Отметим, что осеннюю часть сезона "Кристалл" завершил на последнем месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе херсонского клуба всего 4 балла.