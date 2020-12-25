Сачко: В УПЛ раньше скептически относились к Колосу или Олимпику, но чемпионат становится интереснее

Главный тренер " Волыни " Василий Сачко считает, что Первая лига является вполне конкурентным соревнованием.

"В УПЛ также ранее скептически относились к тому же "Колосу" или "Олимпику", однако чемпионат становится интереснее. То же самое и в Первой лиге – здесь ушли одни команды, зашли новые, или старые, однако с новыми амбициями.

И сегодня мы видим, какая плотность и неуступчивость у нас в турнирной таблице, и я бы не стал выделять у нас какого-то лидера – есть шесть-семь команд более или менее одинакового уровня, которые ставят перед собой задачи.

Да, действительно, мы довольно успешно сыграли с лидерами чемпионата, а там, где просто должны были брать три очка (это показывает и качество игры, и ее послематчевая расшифровка), мы выиграть не смогли.

Нам нужно над этим работать, и в таких играх класс футболистов и индивидуальное мастерство, недооценка соперника – все это также имеет значение. Самое главное, что у нас уже есть взаимопонимание – мы поверили в команду, команда поверила в нас, и эти моменты должны повлиять на будущее команды, и, конечно же, на результат

Мы также не является командой, которая может сейчас на классе кого-то обыграть. Я отвечу — никого мы сегодня не обыграем исключительно на классе. Поэтому — дисциплина, полная самоотдача, физическое состояние, дорабатывать в каждом эпизоде", – сказал Сачко.