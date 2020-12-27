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Игрок Металлиста 1925 оштрафован на 340 грн за аварию с участием четырех машин

Первая лига
(2 голосов)

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Игрок Металлиста 1925 оштрафован на 340 грн за аварию с участием четырех машин
Новина українською

Полузащитник "Металлиста-1925" Дмитрий Кравченко был оштрафован на 340 грн за аварию, во время которой были повреждены четыре автомобиля.

Напомним, что 28 октября игрок попал в ДТП. Количество промилле в его крови тогда превышала норму в девять раз. В тот вечер на Кравченко составляли протокол по 130 ст. УК.

Однако вчерашний приговор объявил другой вердикт, освободив от пункта первого вышеупомянутой статьи (управление транспортным средством лицами в состоянии любого опьянения). Фрунзенский районный суд Харькова признал его виновным по 124 статье УК (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств). Кроме этого игрок должен выплатить 420 грн суддового сбора.

Игрок Металлиста 1925 оштрафован на 340 грн за аварию с участием четырех машин - изображение 1
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В статье: ДТП Металлист 1925 (Харьков) Дмитрий Кравченко
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Источник:
Труха NEWS

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
27.12.2020 в 18:06
Говорят авария алкашу обошлась в 7.000 $...
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