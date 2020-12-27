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Игрок Металлиста 1925 оштрафован на 340 грн за аварию с участием четырех машин
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Полузащитник "Металлиста-1925" Дмитрий Кравченко был оштрафован на 340 грн за аварию, во время которой были повреждены четыре автомобиля.
Напомним, что 28 октября игрок попал в ДТП. Количество промилле в его крови тогда превышала норму в девять раз. В тот вечер на Кравченко составляли протокол по 130 ст. УК.
Однако вчерашний приговор объявил другой вердикт, освободив от пункта первого вышеупомянутой статьи (управление транспортным средством лицами в состоянии любого опьянения). Фрунзенский районный суд Харькова признал его виновным по 124 статье УК (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств). Кроме этого игрок должен выплатить 420 грн суддового сбора.
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