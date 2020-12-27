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Президент Вереса: Планировали первый сбор провести в Ивано-Франковске, но поедем в Турцию
Ровенская команда будет готовиться к второй части сезона за рубежом
Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о планах команды на межсезонье:
"Сначала планировали первый сбор провести в Ивано-Франковске, или в Ужгороде, но все хорошенько взвесив и приняв во внимание погодные условия, качество футбольных полей, наличие квалифицированных спарринг-партнеров, приняли решение, что все этапы подготовки "Вереса" состоятся в Турции. Вернувшись из отпуска, после прохождения медосмотра наша команда 24 января вылетит из Львова в Турцию, а возвращение запланировано на 25 февраля.
По разным причинам "Верес" покинули Дмитрий Немчанинов, Тарас Пинчук, Анатолий Яременко, Юрий Соломко, Артем Хоцяновский. Надеюсь, потерь больше не будет. У нас в обойме осталось 20 футболистов, связанных контрактом. В ближайшее время собираемся найти замену выбывшим. Ведем переговоры с двумя опытными исполнителями, которые будут претендовать на ведущие роли, а также тремя молодыми игроками, которых возьмем больше на перспективу", - сказал президент команды.
После первого круга Первой Лиги "Верес" занимает второе место, уступая лидеру "Агробизнесу" одно очко. Заметим, что в ровенчан есть еще игра в запасе.
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