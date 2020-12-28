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Для ВПК-Агро построят тренировочную базу

Первая лига
(1 голосов)

Начнут уже в 2021 году

Для ВПК-Агро построят тренировочную базу
Новина українською

Главный тренер перволигового "ВПК-Агро" с Шевченковки Днепропетровской области Сергей Соловьев сообщил о планах клуба.

Президент заявил, что в следующем году должно начаться строительство футбольной базы. Своей базы нам действительно не хватает.

Игроки не имеют возможности для полноценного восстановления и это влияет на результаты. Надеюсь, что в следующем году сможем решить эту проблему.

По итогам осенней части чемпионата в Первой лиге "ВПК-Агро" занимает 13 место из 16 команд.

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В статье: Первая лига ВПК-Агро (Шевченковка)
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Источник:
ПФЛ

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