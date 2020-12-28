Для ВПК-Агро построят тренировочную базу

Главный тренер перволигового " ВПК-Агро " с Шевченковки Днепропетровской области Сергей Соловьев сообщил о планах клуба.

Президент заявил, что в следующем году должно начаться строительство футбольной базы. Своей базы нам действительно не хватает.

Игроки не имеют возможности для полноценного восстановления и это влияет на результаты. Надеюсь, что в следующем году сможем решить эту проблему.