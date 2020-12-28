Первая лига
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Для ВПК-Агро построят тренировочную базу
Начнут уже в 2021 году
Главный тренер перволигового "
Президент заявил, что в следующем году должно начаться строительство футбольной базы. Своей базы нам действительно не хватает.
Игроки не имеют возможности для полноценного восстановления и это влияет на результаты. Надеюсь, что в следующем году сможем решить эту проблему.
По итогам осенней части чемпионата в Первой лиге "ВПК-Агро" занимает 13 место из 16 команд.
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Источник:ПФЛ
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