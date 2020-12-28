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Металлист 1925 покинут сразу трое игроков
И пришли совсем недавно
Сотрудничество с ФК "
Антон Братков и Владимир Коробка стали игроками клуба 18-го сентября этого года и в футболке "желто-синих" за это время провели по 9 матчей.
Роман Толочко присоединился к команде в конце августа и принял участие в 3 матчах.
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Источник:Металіст 1925
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Комментарии (1)
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Dimoncho (Kharkov)
28.12.2020 в 15:39
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