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Металлист 1925 покинут сразу трое игроков

Первая лига
(1 голосов)

И пришли совсем недавно

Металлист 1925 покинут сразу трое игроков
Новина українською

Сотрудничество с ФК "Металлист 1925" прекратили защитник Антон Братков, полузащитник Роман Толочко и нападающий Владимир Коробка.

Антон Братков и Владимир Коробка стали игроками клуба 18-го сентября этого года и в футболке "желто-синих" за это время провели по 9 матчей.

Роман Толочко присоединился к команде в конце августа и принял участие в 3 матчах.

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В статье: Первая лига Роман Толочко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металіст 1925

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Комментарии (1)
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Dimoncho (Kharkov)
28.12.2020 в 15:39
балласт
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