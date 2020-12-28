Металлист 1925 покинут сразу трое игроков

Сотрудничество с ФК " Металлист 1925 " прекратили защитник Антон Братков, полузащитник Роман Толочко и нападающий Владимир Коробка.

Антон Братков и Владимир Коробка стали игроками клуба 18-го сентября этого года и в футболке "желто-синих" за это время провели по 9 матчей.

Роман Толочко присоединился к команде в конце августа и принял участие в 3 матчах.