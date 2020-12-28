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Вирт: Кубковый матч с Зарей, скорее всего, сыграем во Львове на стадионе Украина
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Главный тренер "
- Какие планы после выхода команды из отпуска?
- 22-го января собираемся в Ровно, проходим медосмотр, а 24-го вылетаем в Турцию, где проведем два сбора. Уже запланировано 7-8 спаррингов. Возвращаемся 26-го февраля, за четыре дня до кубковой игры.
- Пока нет стадиона, где пройдет поединок?
- Скорее всего во Львове на стадионе "Украина", или как запасной вариант в Луцке.
- Планируете ли делать усиление команды?
- Уже занимаемся этим вопросом. Хочу усилить четыре позиции, двумя опытными футболистами, и двумя молодыми на перспективу. Ведем с потенциальными кандидатами переговоры, - сказал Вирт.
Отметим, что завтра (во вторник, 29 декабря) на сайте UA-Футбол выйдет большое развернутое интервью с Юрием Виртом.
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