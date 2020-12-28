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Александр Чижевский - лучший тренер 2020 года в Первой лиге

Первая лига
(1 голосов)

Агробизнес ушел на перерыв в ранге зимнего чемпиона

Александр Чижевский - лучший тренер 2020 года в Первой лиге
Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера Первой лиги по итогам 2020 года.

По итогам 2020 года, лучшим со средним показателем 4,32 балла оказался Александр Чижевский - главный тренер "Агробизнеса" из Волочиска, который привел команду к "зимнему чемпионству" в Первой лиге.

По ходу этого сезона Александр Арсеньевич признавался лучшим тренером в Первой лиге по итогам 5 туров.

Рейтинг лучших тренеров Первой лиги по итогам года:

Александр Чижевский "Агробизнес" - 4,32

Сергей Ковалец "Черноморец" - 4,24

Игорь Жабченко "Горняк-Спорт" - 4,26

Юрий Вирт "Верес" - 4,08

Илья Близнюк "Николаев" - 4,02

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В статье: Александр Чижевский Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (1)
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kampodua (Київ)
29.12.2020 в 00:02
Заслужено!
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