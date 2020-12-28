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Александр Чижевский - лучший тренер 2020 года в Первой лиге
Агробизнес ушел на перерыв в ранге зимнего чемпиона
Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера Первой лиги по итогам 2020 года.
По итогам 2020 года, лучшим со средним показателем 4,32 балла оказался Александр Чижевский - главный тренер "
По ходу этого сезона Александр Арсеньевич признавался лучшим тренером в Первой лиге по итогам 5 туров.
Рейтинг лучших тренеров Первой лиги по итогам года:
Александр Чижевский "Агробизнес" - 4,32
Сергей Ковалец "Черноморец" - 4,24
Игорь Жабченко "Горняк-Спорт" - 4,26
Юрий Вирт "Верес" - 4,08
Илья Близнюк "Николаев" - 4,02
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