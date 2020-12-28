Александр Чижевский - лучший тренер 2020 года в Первой лиге

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера Первой лиги по итогам 2020 года.

По итогам 2020 года, лучшим со средним показателем 4,32 балла оказался Александр Чижевский - главный тренер " Агробизнеса " из Волочиска, который привел команду к "зимнему чемпионству" в Первой лиге.

По ходу этого сезона Александр Арсеньевич признавался лучшим тренером в Первой лиге по итогам 5 туров.

Рейтинг лучших тренеров Первой лиги по итогам года:

Александр Чижевский "Агробизнес" - 4,32

Сергей Ковалец "Черноморец" - 4,24

Игорь Жабченко "Горняк-Спорт" - 4,26

Юрий Вирт "Верес" - 4,08

Илья Близнюк "Николаев" - 4,02