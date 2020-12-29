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СМИ: Сергей Стороженко больше не является руководителем Металлиста 1925

Первая лига
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Клубом руководит заместитель председателя ХОГА Александр Скакун

СМИ: Сергей Стороженко больше не является руководителем Металлиста 1925
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Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко покинул харьковский клуб, сообщает "ТаТоТаке".

Также на клуб не оказывает влияния бывший прокурор Харькова Василий Синчук, который, по информации источника, был причастен к покупке бразильских футболистов.

Сейчас клубом руководит заместитель председателя ХОГА Александр Скакун, у которого есть своя фирма, которая и осуществляет основную часть финансирования клуба.

Футбольной деятельностью клуба управляет Юрий Данченко - экс-игрок "Шахтера", который также является агентом.

Напомним, что "Металлист 1925" после осенней части сезона занимает 5-е место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидера, коим является "Агробизнес", не 6 баллов.

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В статье: Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке

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