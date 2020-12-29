Юрий Вирт: Задачи выйти в УПЛ любой ценой нет. Но видим, что не уступаем другим командам

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт поделился впечатлениями об успехах команды в уходящем году и надеждами на такой же удачный в следующем сезоне

- Можно считать, год сложился удачно, если бы в самом конце не подхватил Covid-19. Что интересно в течение года был постоянно внутри коллектива, с большим количеством людей, а только приехал домой в отпуск, и пандемия догнала – начал разговор наставник "Вереса".

- Если не брать пандемию, то для команды все сложилось хорошо, и наступающий год обещает приятные события.

- Да, безусловно, год для "Вереса" был успешным. Главную задачу, а это выход в Первую лигу, выполнили. Как только принял команду, президент поставил цель - за год повыситься в классе, из Второй лиги в Первую. Задачу выполнили, хотя было трудновато без игровой практики. Из-за пандемии в нашей лиге чемпионат не был доигран. Последняя игра состоялась в конце ноября, а следующая официальная переходная только в августе. Нужно понимать, что значит, футболисту не играть более восьми месяцев! У нашего соперника - "Черкащина" - было преимущество, в Первой лиге чемпионат не был остановлен, и они имели игровую практику вплоть до наших очных встреч. Но, несмотря на трудности, команда заслуженно выиграла и выполнила главную задачу.

- Если посмотреть на турнирную таблицу, то "Верес" занял лишь третье место в своей группе. Не было той легкости и уверенности прохождения дистанции. Почему не получилось выйти на прямую, без нервотрепки переходных матчей в Первую лигу?

- Вы правильно подметили, на нервах. Действительно год назад, когда начали только играть, с моей стороны были ошибки в плане селекции, и этого я не скрываю. Особенно меня беспокоила линия обороны, так как много пропускали. Закончилась осенняя часть и перед возобновлением чемпионата мы в комплектации уделили внимание в первую очередь линии обороны. Если бы не коронавирус, и матчи бы продолжались, то после мощной селекции, я уверен, что мы бы заняли первое место, выйдя на прямую без стыковых матчей. Вначале было многое упущено. Линия атаки много забивала, а вот оборона пропускала, и возникали вопросы. Поменяли и вратарскую позицию, и всю защиту. Были просчеты и недоработки, которые, к счастью, поэтапно исправили.

- И как показывает время работа прошла не зря и сейчас в Первой лиги у вас лучшая защита, пропущено всего восемь мячей.

- Это благодаря, как уже сказал, приходу новых исполнителей, возможности некоторых я знал по совместной работе еще в донецком "Металлурге". Это те же Мирошник, Полюлях и Тимофеенко, они играли под моим руководством в U-19. Хороший год получился у Петько и Кучерова. Гончаренко и Солдат - это надежность обороны. Есть большие перспективы у молодого Дахновского из Львова, будущее ровенского "Вереса". Также я пригласил опытных Немчанинова и Георгия Пасича. Впереди нас усилили Гегедош и Сергийчук. Я очень рад, что за счет хорошей селекции все ребята качественно влились в командную игру, усилили ее, и это видно по результату. Как всегда, что и полагается капитану, ведет за собой команду Шестаков. Тот же Богдан Когут проводит хорошее полугодие и надежно играет на последнем рубеже защиты, поэтому вся команда заслуживает на похвалу. То, что мы меньше всех пропустили, заслуга не только линии обороны, но и нападающих и полузащиты, которые при надобности выполняют оборонительную роль. Не могу сказать, что у наших ворот соперники не создавали голевых моментов, были и детские ошибки, значит, есть над чем еще работать.

Капитан и лучший бомбардир "Вереса" Михаил Шестаков

- Вернемся к стыковым матчам. Как удалось без игровой практики в течение восьми месяцев подвести команду в хороших кондициях?

- Во время локдауна никто не тренировался, только дома индивидуально, в разных условиях, поэтому, когда собрались накануне вместе, у всех была разная степень физической подготовки. Задачей номер один было - подвести ребят к решающим поединкам в единое целое, чтобы никто не выпадал. Провели два качественных сбора, где сыграли ряд очень хороших контрольных игр с "Шахтером" и "Динамо". Мы стремились выйти на тот уровень, когда на зимних сборах в Турции перед коронавирусной бедой, набрали хорошую форму и показывали добротный футбол. И эти матчи с грандами очень помогли, играли с ними на равных, что вселило уверенность игрокам. Да и после такой длинной паузы они соскучились по футболу, и подошли к "Черкащине" во все оружие. Мы понимали, что у нас две игры, поэтому назад дороги нет!

- Вы с президентом заключили пари - в случае невыхода команды в Первую лигу должны отдать свою годовую зарплату. Раз решили задачу, то президент должен был отдать вам свою?

- Заключили легкое пари (смеется). Хорошо, что не пришлось отдавать свои, а вот за выход получил бонус. Поэтому, мы были в равных условиях, президент сдержал слово, и на следующий день получил, как договаривались.

- На сегодняшний день в чемпионате Первой лиги вы проиграли в двух матчах. В чем причина?

- "Альянсу" проиграли, недоработав при стандартах, не "разобрали" игроков и не до конца опекали соперника. Второе поражение от "Черноморца" - где-то моя вина, неверно выбрал тактику на игру, поставил не тех футболистов. Понятно ошибаются все, поэтому я сказал ребятам, что это мой проигрыш.

- Когда приходит успех, всегда хочется большего. Какую следующую задачу поставил перед вами президент?

- Была поставлена цель – через два года выйти в Премьер-лигу. Для этого перед началом провели хорошую селекцию, и те футболисты, которые пришли, усилили нашу игру. А если есть качественная игра, то и есть результат. Сейчас мы по факту занимаем второе место, но по потерянным очкам на первом. Все будем считать в июне месяце, и нам нужно еще много работать, чтобы закрепится на этих позициях. А, в общем, и президент, и я как тренер довольны уходящим годом. Есть спортивный результат, создан боеспособный коллектив, показывающий хороший футбол.

- А если выйдете сходу в Премьер-лигу?

- Задачи выйти любой ценой нет. Правда, сейчас реально видим, что не уступаем ни в чем другим командам. В Первой лиге равные команды, нет явных лидеров и аутсайдеров. Поскольку забрались уже высоко, то можем претендовать на повышение в классе. Ребята это видят. И очень жаль, что наступила пауза, ибо команда набрала хороший ход, почувствовали уверенность, что и показала последняя игра на Кубок с "Мариуполем".

- После матча наставник мариупольцев Остап Маркевич признал, что "Верес" на данный момент может играть в Премьер-лиге.

- Приятно услышать лестные слова от коллеги, но осознаю, и повторюсь, что еще нужно много работать. В этом матче ребята показали характер, играли на тяжелом поле, создали больше голевых моментов, и заслуженно победили. За два дня до кубкового поединка играли с "Оболонью", в то время как "Мариуполь" имел на два дня больше отдыха. Переживал, что может не хватить физически, но провели игру на одном дыхании, и это притом, что последние 20 минут играли в меньшинстве. Уверен, если бы пришлось играть дополнительное время, то выдержали бы темп и такую нагрузку. Работа не прошла зря, и наша задача выйти весной на такой же уровень.

- Тем более весна начнется с кубкового матча 1/4 финала с "Зарей". Как оцените шансы своей команды?

- Не поверите, но хотелось встретиться с "Шахтером". "Заря" по качеству игры ни в чем не уступает грандам. Лучше было бы сыграть против "Шахтера" или "Динамо", чем с луганчанами. Но раз уж так сложилось, будем готовиться, другого выхода нет. В наступающем году появится новая задача – пройти в полуфинал кубка.

- Какие планы после выхода команды из отпуска?

- 22-го января собираемся в Ровно, проходим медосмотр, а 24-го вылетаем в Турцию, где проведем два сбора. Уже запланировано 7-8 спаррингов. Возвращаемся 26-го февраля, за четыре дня до кубковой игры.

- Пока нет стадиона, где пройдет поединок?

- Скорее всего во Львове на стадионе "Украина", или как запасной вариант в Луцке.

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- Планируете ли делать усиление команды?

- Уже занимаемся этим вопросом. Хочу усилить четыре позиции, двумя опытными футболистами, и двумя молодыми на перспективу. Ведем с потенциальными кандидатами переговоры.

- Как идет строительство нового стадиона?

- Если не остановится финансирование, а стадион строиться полностью за деньги городских властей, то можно наедятся, что одна трибуна вместимостью 7-и тысяч зрителей будет готова к сентябрю. А само футбольное поле зазеленеет в мае.

- Знаю, как и у многих команд своей базы пока нет. Даже футбольное поле на старом стадионе, где тренируется команда, очень низкого качества. Как удается играть и лидировать в лиге в таких спартанских условиях?

- Действительно, готовимся к матчам на поле не лучшего качества. Нужно сказать ребятам спасибо, тренирующимся в таких условиях, терпят, понимают, но выполняют ту работу, которую мы даем. Надеемся и верим, что новые руководители города, как и обещали, выделят участок для строительства новой современной базы. Инвесторы готовы вложить свои деньги, построив искусственные и натуральные поля. Только вдумайтесь, в городе и во всей области нет ни одного искусственного поля.

- Разве может такое быть в футбольной Украине? Не верится!

- Зато мы верим, что наконец-то этим наболевшим вопросом скоро займутся. Эти поля будут служить не только для первой, но и для юниорских и детских команд. А пока приходится исходить из того, что есть. Другого выхода нет. Команда, претендующая на выход в Премьер-лигу не может быть без тренировочного поля. Желаю своим ребятам достичь хороших результатов, и болельщикам вернуться на трибуны стадионов.