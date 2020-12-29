Нива рассчитывается с долгами и нашла должность для бывшего наставника

Бывший главный тренер тернопольской " Нивы " 2017-2018 годов Сергей Задорожный снова будет работать в клубе, он будет занимать должность спортивного директора.

Клубное руководство почти ликвидировало задолженность по зарплате и премиальных.

По итогам осенней части чемпионата Украины в Первой лиге тернопольская "Нива" занимает 11 место с 18 очками.