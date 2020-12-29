  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Нива рассчитывается с долгами и нашла должность для бывшего наставника
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нива рассчитывается с долгами и нашла должность для бывшего наставника

Первая лига
(1 голосов)

В руководстве

Нива рассчитывается с долгами и нашла должность для бывшего наставника
Новина українською

Бывший главный тренер тернопольской "Нивы" 2017-2018 годов Сергей Задорожный снова будет работать в клубе, он будет занимать должность спортивного директора.

Клубное руководство почти ликвидировало задолженность по зарплате и премиальных.

По итогам осенней части чемпионата Украины в Первой лиге тернопольская "Нива" занимает 11 место с 18 очками.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Сергей Задорожный Нива (Тернополь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
енгельс гассанович (Тернопіль)
29.12.2020 в 09:51
І підписали Ігоря Семенину..
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...