Первая лига
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Нива рассчитывается с долгами и нашла должность для бывшего наставника
В руководстве
Бывший главный тренер тернопольской "
Клубное руководство почти ликвидировало задолженность по зарплате и премиальных.
По итогам осенней части чемпионата Украины в Первой лиге тернопольская "Нива" занимает 11 место с 18 очками.
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Источник:meta-ratings
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Комментарии (1)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
29.12.2020 в 09:51
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